***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2022 12:37
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040275
BIST
12:542.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -5,56
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.383
12:5416,6743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0361
|Açılış
|: 16,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5724
12:5417,3953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 17,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,3212
12:54972,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,71
|Açılış
|: 972,29
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
967,73
BIST En Aktif Hisseler12:54
|YGGYO
|22,90
|2.222.746
|% 9,99
|
|BMSCH
|10,74
|74.473.925
|% 8,48
|
|RTALB
|7,31
|77.610.954
|% 7,66
|
|EKGYO
|2,72
|629.110.087
|% 7,51
|
|BEYAZ
|9,59
|37.926.523
|% 7,15
|
|LIDFA
|11,34
|27.175.567
|% -10,00
|
|BALAT
|12,78
|177.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|91.827.040
|% -9,98
|
|ALMAD
|2,63
|90.672
|% -7,72
|
|ULUSE
|211,00
|15.926.262
|% -5,25
|
|THYAO
|46,06
|1.835.838.013
|% -0,26
|
|SISE
|21,52
|1.706.426.451
|% 4,06
|
|EKGYO
|2,72
|629.110.087
|% 7,51
|
|EREGL
|26,56
|573.616.023
|% 0,08
|
|KRDMD
|11,03
|523.894.102
|% -1,16
|
|EKGYO
|2,72
|629.110.087
|% 7,51
|
|YKBNK
|4,32
|404.148.618
|% 0,70
|
|ODAS
|2,85
|259.653.590
|% -1,72
|
|TSKB
|1,94
|166.037.941
|% -3,96
|
|SISE
|21,52
|1.706.426.451
|% 4,06
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6581
|16,6743
|% 0,22
|
|Euro
|17,3649
|17,3953
|% 0,04
|
|Sterlin
|20,1804
|20,2816
|% 0,32
|
|Frank
|17,3404
|17,4449
|% -0,12
|
|Riyal
|4,4342
|4,4564
|% 0,25
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-4,60
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-1,06
|
|Cumhuriyet
|6.490
|6.588
|-11,00
|
|Tam
|6.490
|6.572
|-69,00
|
|Yarım
|3.177
|3.213
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.606
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|20,63
|20,65
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,06
|-0,05
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,14
|