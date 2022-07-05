***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.07.2022 10:10
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRKAB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041417
BIST
10:092.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,85
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.403
10:0916,8920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0658
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,9006
En Düşük
16,7799
10:0917,5832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0464
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6240
En Düşük
17,4976
10:09981,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,30
|Açılış
|: 981,27
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
982,03
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler10:08
|AKFGY
|2,28
|15.258.445
|% 4,11
|
|BERA
|15,99
|68.049.996
|% 3,97
|
|RTALB
|6,63
|4.686.743
|% 3,76
|
|BMSCH
|11,33
|6.775.470
|% 3,28
|
|TDGYO
|7,90
|208.519
|% 2,86
|
|ULUSE
|207,00
|5.118.855
|% -10,00
|
|ISBIR
|48,00
|324.480
|% -6,71
|
|BALAT
|10,84
|106.199
|% -6,55
|
|BRKSN
|8,27
|51.637
|% -4,61
|
|OYAYO
|9,09
|717.695
|% -4,42
|
|THYAO
|47,82
|281.064.828
|% 0,29
|
|EREGL
|26,34
|114.952.359
|% 1,46
|
|SISE
|21,28
|106.066.704
|% 0,38
|
|KOZAL
|195,20
|100.285.566
|% -0,66
|
|KRDMD
|10,91
|87.885.084
|% 2,25
|
|EKGYO
|2,82
|33.194.347
|% -0,35
|
|TSKB
|1,98
|21.613.683
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,28
|44.678.474
|% 0,00
|
|ODAS
|2,70
|27.190.550
|% -1,10
|
|KRDMD
|10,91
|87.885.084
|% 2,25
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8898
|16,9075
|% 0,48
|
|Euro
|17,5742
|17,5895
|% 0,30
|
|Sterlin
|20,3715
|20,4737
|% 0,43
|
|Frank
|17,5081
|17,6136
|% 0,51
|
|Riyal
|4,4829
|4,5053
|% 0,37
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-1,67
|
|Altın Gr.
|981
|981
|3,50
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.552
|6.644
|18,00
|
|Yarım
|3.207
|3.249
|9,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.624
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,99
|20,02
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,84
|10,86
|0,05
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,06
|
Seans Raporu
10:08
daha fazla
-
10:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, PGSUS, SASA
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10:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, HEKTS, KOZAA
-
10:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 12 artarak (% 0.62 ) 2, 145
-
10:20
Z30KE, ZELOT, değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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10:20
SANFM, MZHLD, CANTE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında