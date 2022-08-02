***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.08.2022 12:31
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050986
BIST
13:012.655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,30
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
13:0117,9561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0703
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
13:0118,3945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0258
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
13:011.025,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,40
|Açılış
|: 1.025,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler13:01
|ORMA
|33,44
|144.795
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|461.999.685
|% 9,98
|
|YBTAS
|25.162,00
|1.685.854
|% 9,97
|
|COSMO
|15,05
|170.306
|% 9,93
|
|CANTE
|63,15
|51.281.844
|% 9,92
|
|YAYLA
|5,07
|4.588.244
|% -9,95
|
|MMCAS
|3,00
|23.682
|% -7,69
|
|SERVE
|30,20
|302.000
|% -7,08
|
|TATGD
|17,49
|57.843.819
|% -6,97
|
|LIDFA
|7,75
|15.485.531
|% -5,95
|
|THYAO
|52,00
|2.305.785.537
|% 0,97
|
|SASA
|48,76
|1.831.125.567
|% 4,86
|
|SISE
|22,80
|1.250.890.808
|% -1,30
|
|EREGL
|27,88
|826.106.198
|% -0,57
|
|HEKTS
|34,52
|561.975.491
|% 1,53
|
|EKGYO
|3,13
|507.543.756
|% -0,32
|
|TSKB
|2,65
|406.983.949
|% 0,76
|
|SKBNK
|1,70
|202.519.768
|% 0,59
|
|YKBNK
|4,83
|528.345.882
|% -0,41
|
|ODAS
|3,92
|418.638.079
|% 0,77
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9509
|17,9561
|% 0,39
|
|Euro
|18,3775
|18,3945
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,8633
|21,9729
|% -0,01
|
|Frank
|18,7944
|18,9076
|% 0,14
|
|Riyal
|4,7633
|4,7872
|% 0,26
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|1,25
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|4,05
|
|Cumhuriyet
|6.804
|6.907
|30,00
|
|Tam
|6.838
|6.888
|5,00
|
|Yarım
|3.332
|3.368
|3,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.683
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,23
|20,27
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|-0,02
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,74
|