***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 14:53
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRKAB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099380
BIST
16:095.161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -10,32
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
16:0918,7776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
16:0920,1378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0111
|Açılış
|: 20,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
16:091.130,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,31
|Açılış
|: 1.130,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler16:09
|EUHOL
|2,36
|88.385.899
|% 13,46
|
|ULUFA
|7,15
|31.626.281
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|45.681.248
|% 10,00
|
|SDTTR
|51,50
|4.054.595
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|26.660.109
|% 10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.776.343
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,46
|778.674
|% -9,90
|
|MARTI
|4,13
|193.370.415
|% -9,83
|
|KATMR
|2,32
|297.992.800
|% -9,73
|
|ASELS
|59,95
|5.389.237.111
|% 1,44
|
|THYAO
|137,00
|5.006.401.327
|% -1,01
|
|EREGL
|39,76
|4.798.759.048
|% -0,15
|
|KRDMD
|19,02
|3.847.755.929
|% 1,22
|
|EKGYO
|8,82
|3.231.847.118
|% 1,03
|
|EKGYO
|8,82
|3.231.847.118
|% 1,03
|
|YKBNK
|9,98
|2.384.340.864
|% -1,38
|
|KRDMD
|19,02
|3.847.755.929
|% 1,22
|
|SKBNK
|2,87
|427.493.525
|% 1,06
|
|AKBNK
|17,92
|2.349.359.951
|% 0,62
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7755
|18,7776
|% 0,04
|
|Euro
|20,1286
|20,1378
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,7183
|22,8323
|% -0,31
|
|Frank
|20,2389
|20,3609
|% -0,25
|
|Riyal
|4,9856
|5,0106
|% 0,10
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|1,65
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|0,72
|
|Cumhuriyet
|7.615
|7.730
|-30,00
|
|Tam
|7.650
|7.703
|-5,00
|
|Yarım
|3.716
|3.768
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.884
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,52
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,17
|-0,10
|
|B. Petrol
|79,78
|79,78
|0,13
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
-
16:24YYAPI
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 2.65 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 558, 573 adet işlem
-
16:23OZGYO
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 579, 106 adet işlem
-
16:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, PETKM, BIMAS
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 44 artarak (% 0.10 ) 4, 584
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SDTTR, ONCSM, HKTM, ARMDA, EKIZ, GSRAY, ULUFA, DIRIT