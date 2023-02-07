***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 11:56
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110477
BIST
11:434.751
En Yüksek
|Değişim
|: -3,64%
|| -179,33
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.728
11:4318,8306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
11:4320,1824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0268
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
11:431.135,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,99
|Açılış
|: 1.135,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,97
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler11:41
|KONYA
|2.964,50
|86.110.213
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|8.748.106
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|14.238.325
|% 9,99
|
|CEOEM
|16,47
|5.836.650
|% -10,00
|
|VKING
|36,40
|1.705.886
|% -9,99
|
|CANTE
|64,90
|54.259.815
|% -9,86
|
|SDTTR
|81,95
|52.477.561
|% -9,85
|
|AKGRT
|2,89
|40.745.719
|% -9,69
|
|KRDMD
|17,94
|1.254.389.686
|% 1,59
|
|THYAO
|132,90
|1.189.931.177
|% -5,00
|
|ASELS
|54,15
|947.392.307
|% -7,91
|
|EREGL
|38,90
|776.605.929
|% -2,90
|
|KOZAL
|522,70
|703.264.081
|% -0,15
|
|KRDMD
|17,94
|1.254.389.686
|% 1,59
|
|EKGYO
|7,12
|281.591.298
|% -2,06
|
|YKBNK
|8,49
|278.169.336
|% -4,39
|
|BUCIM
|6,02
|186.175.303
|% 7,89
|
|BSOKE
|5,83
|194.934.518
|% -8,62
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8291
|18,8319
|% 0,03
|
|Euro
|20,1750
|20,1817
|% -0,14
|
|Sterlin
|22,5627
|22,6758
|% -0,01
|
|Frank
|20,2198
|20,3416
|% 0,09
|
|Riyal
|5,0034
|5,0285
|% 0,02
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|8,27
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|3,51
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.725
|7.787
|-1,00
|
|Yarım
|3.774
|3.810
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.887
|1.905
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,56
|13,57
|0,10
|
|B. Petrol
|82,58
|82,58
|1,59
|