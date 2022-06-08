***PRKAB* *TRILC* *BOBET* *HEKTS* *KUTPO* *MEDTR* *ASELS* *AKFGY* *ATATP* *EGEPO* *EKGYO* *YBTAS* *FORMT* *SANEL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada









***PRKAB******TRILC******BOBET******HEKTS******KUTPO******MEDTR******ASELS******AKFGY******ATATP******EGEPO******EKGYO******YBTAS******FORMT******SANEL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AKFGY, ASELS, ATATP, BOBET, EGEPO, EKGYO, FORMT, HEKTS, KUTPO, MEDTR, PRKAB, SANEL, TRILC, YBTASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***AKFGY 1 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALAETTİN KÜÇÜKYURT 0,652ASELS 2 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ERKAN ŞAHİN 427,780ATATP 3 ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. E ALAETTİN KÜÇÜKYURT 2.600,000BOBET 4 BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E MEHMET DEMİRTAŞ 50.000,000BOBET 5 BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E MEHMET DEMİRTAŞ 50.000,000EGEPO 6 NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. E ALAETTİN KÜÇÜKYURT 1,000EKGYO 7 EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E RECEP AKSU 2.282,100FORMT 8 FORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ E POYRAZ TEOMAN 6.283.074,500HEKTS 9 HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. E YALÇIN KEKEÇ 1.155,225KUTPO 10 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. E ALAETTİN KÜÇÜKYURT 1,000MEDTR 11 MEDITERA TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.S E ALAETTİN KÜÇÜKYURT 3,500PRKAB 12 TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. E ALAETTİN KÜÇÜKYURT 1.951,000SANEL 13 SAN EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E HASAN MEHMETOĞLU 5.000,000TRILC 14 TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. E ALAETTİN KÜÇÜKYURT 1,000YBTAS 15 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E AYHAN UYAR 1,400YBTAS 16 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E AYHAN UYAR 2,333YBTAS 17 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MUSTAFA OKUR 2,520YBTAS 18 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MUSTAFA OKUR 4,200(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035869BIST