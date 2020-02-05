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***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme

05.02.2020 11:46
GÜNCEL HABERLER



***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Esas Sözleşme

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Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 faaliyet dönemi içinde kayıtlı sermaye tavanı içerisinde gerçekleştirilen sermaye artırımı sonrasında Ana Sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesi yeni sermaye tutarı olan 216.732.652,00. TL'yi yansıtacak şekilde değiştirilmiş olup, bu değişiklik 21.01.2020 tarihinde tescil edilerek 24.01.2020 tarih, 10001 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 21/01/2020 24/01/2020 10001



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817138


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Frank 6,1219 6,1588 % -0,37  
Riyal 1,5891 1,5971 % 0,01  
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Altın Gr. 298 298 -0,59  
Cumhuriyet 1.978 2.008 -9,00  
Tam 1.968 2.017 -11,99  
Yarım 951 976 -5,80  
Çeyrek 477 488 -2,89  
Gümüş.Ons 17,54 17,59 -0,07  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 -0,02  
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