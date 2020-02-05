***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme
05.02.2020 11:46
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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--
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 faaliyet dönemi içinde kayıtlı sermaye tavanı içerisinde gerçekleştirilen sermaye artırımı sonrasında Ana Sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesi yeni sermaye tutarı olan 216.732.652,00. TL'yi yansıtacak şekilde değiştirilmiş olup, bu değişiklik 21.01.2020 tarihinde tescil edilerek 24.01.2020 tarih, 10001 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 21/01/2020 24/01/2020 10001
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817138
BIST
14:05123.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 966,44
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
122.125
14:055,9813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9729
14:056,5894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0155
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5855
14:05298,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,68
|Açılış
|: 298,34
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,89
|494.714.457
|% 15,95
|
|DITAS
|14,28
|22.877.944
|% 14,79
|
|GYHOL
|26,26
|9.228.150
|% 13,09
|
|DZGYO
|6,37
|9.494.230
|% 12,94
|
|TSGYO
|2,17
|36.278.194
|% 12,44
|
|DOKTA
|75,30
|7.985.100
|% -14,96
|
|ORMA
|5,43
|61.453
|% -9,80
|
|DARDL
|6,15
|744.008
|% -8,89
|
|IHEVA
|3,05
|135.712
|% -7,85
|
|QNBFB
|54,00
|681.426
|% -5,68
|
|THYAO
|14,67
|1.676.981.666
|% 1,95
|
|ISFIN
|4,55
|551.366.645
|% 2,71
|
|TEKTU
|1,89
|494.714.457
|% 15,95
|
|ODAS
|2,23
|393.601.130
|% 2,29
|
|ASELS
|24,64
|312.672.249
|% 0,24
|
|TEKTU
|1,89
|494.714.457
|% 15,95
|
|IHLAS
|0,91
|167.284.590
|% 1,11
|
|ODAS
|2,23
|393.601.130
|% 2,29
|
|EKGYO
|1,74
|232.599.401
|% 1,16
|
|IHLGM
|1,22
|153.236.114
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7821
|7,8211
|% 0,16
|
|Frank
|6,1219
|6,1588
|% -0,37
|
|Riyal
|1,5891
|1,5971
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|1.978
|2.008
|-9,00
|
|Tam
|1.968
|2.017
|-11,99
|
|Yarım
|951
|976
|-5,80
|
|Çeyrek
|477
|488
|-2,89
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,59
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,02
|