***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 faaliyet dönemi içinde kayıtlı sermaye tavanı içerisinde gerçekleştirilen sermaye artırımı sonrasında Ana Sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesi yeni sermaye tutarı olan 216.732.652,00. TL'yi yansıtacak şekilde değiştirilmiş olup, bu değişiklik 21.01.2020 tarihinde tescil edilerek 24.01.2020 tarih, 10001 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Saygılarımızla,Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 21/01/2020 24/01/2020 10001http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817138BIST