***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme
14.04.2023 16:28
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Esas sözleşmemiz ekte sunulmuştur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 30/03/2023 30/03/2023 10801
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138475
BIST
17:035.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -8,17
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.105
17:0319,3691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0503
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
17:0321,3606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0068
|Açılış
|: 22,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4832
En Düşük
21,3161
17:031.258,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -9,37
|Açılış
|: 1.258,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.255,96
BIST En Aktif Hisseler17:03
|ARZUM
|22,00
|20.351.899
|% 10,00
|
|BVSAN
|63,85
|385.764.659
|% 9,99
|
|CVKMD
|127,00
|3.037.967
|% 9,96
|
|GRNYO
|4,97
|38.232.844
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|1.353.101
|% 9,95
|
|ETILR
|14,31
|163.230.713
|% -10,00
|
|EDIP
|8,50
|91.586.339
|% -9,96
|
|EUYO
|5,98
|5.756.132
|% -9,94
|
|DIRIT
|7,50
|593.219
|% -7,41
|
|MMCAS
|5,66
|1.034.979
|% -7,21
|
|KOZAL
|22,78
|2.781.654.592
|% 0,00
|
|THYAO
|135,40
|2.775.480.050
|% -1,24
|
|GESAN
|88,75
|2.419.937.603
|% 5,15
|
|EREGL
|36,04
|1.536.709.376
|% -0,72
|
|KOZAA
|45,30
|1.461.350.961
|% 3,14
|
|KOZAL
|22,78
|2.781.654.592
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,93
|828.214.524
|% -1,00
|
|IHLAS
|0,87
|86.297.693
|% -1,14
|
|ISCTR
|12,18
|1.162.523.474
|% 0,50
|
|YKBNK
|10,37
|926.674.403
|% 0,48
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3625
|19,3691
|% 0,26
|
|Euro
|21,3499
|21,3606
|% 0,03
|
|Sterlin
|24,0410
|24,1616
|% -0,40
|
|Frank
|21,6135
|21,7437
|% -0,15
|
|Riyal
|5,1464
|5,1722
|% 0,17
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.013
|2.014
|-26,59
|
|Altın Gr.
|1.259
|1.259
|-9,37
|
|Cumhuriyet
|8.793
|8.926
|104,00
|
|Tam
|8.807
|8.924
|133,00
|
|Yarım
|4.301
|4.367
|65,00
|
|Çeyrek
|2.151
|2.183
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,71
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|16,06
|16,07
|0,01
|
|B. Petrol
|86,75
|86,75
|0,66
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:18CRFSA
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 61.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 956, 384 adet işlem
-
17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 92 kaybederek (% -0.30 ) 5, 652
-
17:17XU100
Endeks 5, 126 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 39, 926.00 milyon TL de
-
17:17GEREL
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 16.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 118, 675 adet işlem
-
17:16PAMEL
Yüzde -4.57 oranında düşüşle 265.30 lira fiyatla işlem gören hissede 208, 698 adet işlem