***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
27.07.2022 21:26
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Açıklamalar
01.03.2022 - 30.06.2022 dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporumuz ekte tarafınıza sunulmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048372
BIST
18:052.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 7,00
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.554
En Düşük
2.532
18:0517,8924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0344
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9370
En Düşük
17,8322
18:0518,3183
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2283
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3183
En Düşük
18,0653
18:05997,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 11,81
|Açılış
|: 997,79
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
1.001,30
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|26,40
|196.677.708
|% 10,00
|
|CMENT
|34,10
|1.724.760
|% 10,00
|
|AYES
|22,66
|1.348.388
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.809.131
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.608.091
|% 9,99
|
|PEGYO
|2,30
|68.323.067
|% -9,80
|
|UFUK
|79,00
|4.793.688
|% -4,82
|
|MTRKS
|62,15
|8.036.005
|% -4,68
|
|KRTEK
|19,04
|12.066.685
|% -4,27
|
|DESPC
|11,19
|10.604.946
|% -4,20
|
|THYAO
|49,70
|3.761.299.718
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 1,26
|
|SISE
|21,14
|1.119.122.756
|% 0,48
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,94
|
|EREGL
|27,22
|898.830.912
|% -1,31
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,62
|495.348.061
|% 5,19
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 1,26
|
|TSKB
|2,62
|535.642.995
|% 4,80
|
|ADESE
|0,83
|131.755.763
|% 3,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8815
|17,9008
|% 0,24
|
|Euro
|18,2552
|18,3017
|% 1,17
|
|Sterlin
|21,7196
|21,8285
|% 1,41
|
|Frank
|18,5931
|18,7051
|% 0,69
|
|Riyal
|4,7514
|4,7752
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|16,40
|
|Altın Gr.
|999
|999
|13,02
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.700
|6.799
|86,00
|
|Yarım
|3.264
|3.324
|42,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.661
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,08
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|11,00
|0,30
|
|B. Petrol
|103
|103
|3,15
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TKNSA
Yüzde 4.21 oranında artışla 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 061, 820 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 25, 040.00 milyon TL de
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17:56KLRHO
Yüzde 5.28 oranında artışla 16.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 866, 374 adet işlem
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17:55TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 130, 389 adet işlem
-
17:54TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 126, 168 adet işlem