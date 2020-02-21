***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.914.000 7.718.010 40.911.670 8.141.821 234.965.942 234.965.942Transferler1.222.779 6.919.042 -8.141.821Dönem Karı (Zararı)38.538.543 38.538.543 38.538.543Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16.000 16.000 16.000Kar Payları-4.281.485 -4.281.485 -4.281.485Dönem Sonu Bakiyeler141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.898.000 8.940.789 43.549.227 38.538.543 269.239.000 269.239.000Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.898.000 8.940.789 43.549.227 38.538.543 269.239.000 269.239.000Transferler1.491.364 37.047.179 -38.538.543Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.975.200 35.971.002 31.995.802 31.995.802Dönem Karı (Zararı)35.971.002 35.971.002 35.971.002Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.975.200 -3.975.200 -3.975.200Sermaye Arttırımı14 75.000.000 -216.472 74.783.528 74.783.528Kar Payları14 -5.680.423 -5.680.423 -5.680.423Dönem Sonu Bakiyeler216.733.652 -2.496.301 40.654.618 5.873.200 10.432.153 74.915.983 35.971.002 370.337.907 370.337.907Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.141.338 34.768.301Dönem Karı (Zararı)35.971.002 38.538.543Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-6.816.855 60.876.304Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 7.266.591 6.312.618Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.721.897 17.094.670Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 6.979.148 15.376.754Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -5.257.251 1.717.916Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.464.501 6.131.530Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.890.306 4.870.882Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 424.066 -301.709Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 101.176 701.231Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3.048.953 861.126Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.060.943 -2.599.756Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-30.381.271 31.073.697Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler19 -30.381.271 31.073.697Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.177.853 3.467.075Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20 -5.483 -603.530İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-42.592.523 -70.891.569Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4 53.090.223 -23.474.923Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-30.945.674 -3.434.177Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-20.955.977 3.240.569Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-20.955.977 3.240.569Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -20.817.564 -1.378.028Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-18.297.726 -32.297.797Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.665.805 -13.547.213Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-13.438.376 28.523.278Alınan Faiz4.095.648 4.041.536Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -1.105.429 -195.166Vergi İadeleri (Ödemeleri)-9.693.181 2.398.653YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.343.641 -9.912.798Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8-9 65.031 857.765Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8-9 -15.408.672 -10.770.563FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.550.240 39.271.194Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri74.783.528Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri74.783.528Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 44.994.460Kredilerden Nakit Girişleri0 44.994.460Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-48.243.226 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-48.243.226 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.274.934 0Ödenen Temettüler-5.680.423 -4.281.486Ödenen Faiz-3.034.705 -1.441.780YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-18.934.739 64.126.697NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-18.934.739 64.126.697DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ30 229.247.936 165.121.239DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ30 210.313.197 229.247.936Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri30 210.505.611 229.542.230Ticari Alacaklar284.743.560 344.812.931İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-4 33.524.425 16.976.840İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar26 251.219.135 327.836.091Diğer Alacaklar22.639 10.659İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 22.639 10.659Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar12.061.605 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları16 12.061.605Stoklar6 174.711.178 148.636.363Peşin Ödenmiş Giderler7 14.665.353 16.108.594Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 5.395.419 12.292.713Diğer Dönen Varlıklar13 63.596.439 44.164.842ARA TOPLAM765.701.804 795.568.332TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR765.701.804 795.568.332DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 60.622.561 52.428.386Kullanım Hakkı Varlıkları9 3.307.298 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 399.557 362.716Peşin Ödenmiş Giderler210.600 0Ertelenmiş Vergi Varlığı23 14.048.161 20.232.214Diğer Duran Varlıklar13 43.542.040 30.705.422TOPLAM DURAN VARLIKLAR122.130.217 103.728.738TOPLAM VARLIKLAR887.832.021 899.297.070KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22 1.274.934 49.518.160Ticari Borçlar447.965.240 466.262.966İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-4 39.669.174 10.028.413İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar408.296.066 456.234.553Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 3.376.272 3.098.402Diğer Borçlar7.930 44.023İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 7.930 44.023Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 8.894.372Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri16 0 8.894.372Türev Araçlar25 932.764 31.314.035Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 18.563.696 23.747.933Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 0 16.590.475Kısa Vadeli Karşılıklar26.776.587 20.706.328Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 15.761.555 11.017.462Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 11.015.032 9.688.866Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 1.318.190 1.041.535ARA TOPLAM500.215.613 621.218.229TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER500.215.613 621.218.229UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar22 2.180.847 0Uzun Vadeli Karşılıklar15.097.654 8.839.841Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 12.579.572 6.847.001Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10 2.518.082 1.992.840TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.278.501 8.839.841TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER517.494.114 630.058.070ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar370.337.907 269.239.000Ödenmiş Sermaye14 216.733.652 141.733.652Geri Alınmış Paylar (-)-2.496.301 -2.496.301Paylara İlişkin Primler (İskontolar)40.654.618 40.871.090Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.873.200 -1.898.000Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.873.200 -1.898.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 10.432.153 8.940.789Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları74.915.983 43.549.227Net Dönem Karı veya Zararı35.971.002 38.538.543TOPLAM ÖZKAYNAKLAR370.337.907 269.239.000TOPLAM KAYNAKLAR887.832.021 899.297.070Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 1.462.576.746 1.373.378.408Satışların Maliyeti15 -1.298.896.691 -1.231.873.886TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)163.680.055 141.504.522BRÜT KAR (ZARAR)163.680.055 141.504.522Genel Yönetim Giderleri17 -21.588.143 -18.380.765Pazarlama Giderleri17 -61.913.603 -50.396.849Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -4.067.179 -3.776.981Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 50.700.170 160.992.642Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -84.626.991 -191.040.413ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)42.184.309 38.902.156Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 5.483 603.530FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)42.189.792 39.505.686Finansman Gelirleri21 3.993.768 4.236.006Finansman Giderleri21 -3.034.705 -1.736.074SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)43.148.855 42.005.618Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.177.853 -3.467.075Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 0 -16.590.475Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -7.177.853 13.123.400SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)35.971.002 38.538.543DÖNEM KARI (ZARARI)35.971.002 38.538.543Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları35.971.002 38.538.543Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 24 0,25020000 0,27200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.975.200 16.000Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -4.969.000 20.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler993.800 -4.000Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi23 993.800 -4.000Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.975.200 16.000TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)31.995.802 38.554.543Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları31.995.802 38.554.543http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820669BIST