***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.898.000 8.940.789 43.549.227 38.538.543 269.239.000 269.239.000Transferler38.538.543 -38.538.543 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13.920.975 13.920.975 13.920.975Kar Payları-5.680.423 -5.680.423 -5.680.423Dönem Sonu Bakiyeler141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.898.000 8.940.789 76.407.347 13.920.975 277.479.552 277.479.552Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -5.873.200 10.432.153 74.915.983 35.971.002 370.337.907 370.337.907Transferler35.971.002 -35.971.002 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19.863.157 19.863.157 19.863.157Kar Payları-4.294.504 -4.294.504 -4.294.504Dönem Sonu Bakiyeler216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -5.873.200 10.432.153 106.592.481 19.863.157 385.906.560 385.906.560Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-154.923.267 -73.136.111Dönem Karı (Zararı)19.863.157 13.920.975Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler38.238.404 3.338.175Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7-8-9 4.002.960 3.704.415Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler14.771.288 2.889.049Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 4.412.339 3.100.364Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 10.358.949 -211.315Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.108.303 12.348.057Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2.061.110 -1.572.845Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler198.319 311.143Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-98.409 -79.055Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13.069.503 13.688.814Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.729.605 -376.382Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 2.094.050Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler4.652.476 -17.951.190Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler16 4.652.476 -17.951.190Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler973.772 635.659Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -5.483İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-210.513.438 -91.681.316Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-102.480.044 20.871.241Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.358.653 6.032.223Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-21.405.017 -48.735.654Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-102.621.098 -63.117.934Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler14.848.159 -2.300.931Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)14.848.159 -2.300.931Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.503.215 -4.430.261Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-152.411.877 -74.422.166Alınan Faiz1.521.144 1.968.457Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-4.032.534 -682.402YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.740.584 -4.418.282Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7-8-9 0 65.031Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7-8-9 -2.740.584 -4.483.313FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI96.972.581 -64.614.754Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri96.015.178 7.779.515Kredilerden Nakit Girişleri17 96.015.178 7.779.515Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -38.063.600Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -38.063.600Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-723.239 -262.675Türev Araçlardan Nakit Girişleri16 22.110.511 2.564.465Türev Araçlardan Nakit Çıkışları16 -11.986.554 -29.366.670Ödenen Temettüler12 -4.294.504 -5.680.423Ödenen Faiz-4.148.811 -1.585.366YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-60.691.270 -142.169.147NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-60.691.270 -142.169.147DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 210.313.197 229.247.936DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 149.621.927 87.078.789Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 150.016.286 210.505.611Ticari Alacaklar382.811.265 284.743.560İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,4 78.993.673 33.524.425İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 303.817.592 251.219.135Diğer Alacaklar22.639İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar22.639Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar12.061.605Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları12.061.605Stoklar5 185.757.246 174.711.178Peşin Ödenmiş Giderler13.102.128 14.665.353İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 13.102.128 14.665.353Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 8.705.151 5.395.419Diğer Dönen Varlıklar47.796.287 63.596.439İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 47.796.287 63.596.439ARA TOPLAM788.188.363 765.701.804TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR788.188.363 765.701.804DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar59.937.404 60.622.561Arazi ve Arsalar7 3.164.360 3.164.360Binalar7 30.900.531 30.694.076Tesis, Makine ve Cihazlar7 21.615.081 23.111.414Taşıtlar7 3.061.814 3.599.079Özel Maliyetler7 28 28Yapılmakta Olan Yatırımlar7 1.195.590 53.604Kullanım Hakkı Varlıkları8 2.873.389 3.307.298Maddi Olmayan Duran Varlıklar327.423 399.557Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 327.423 399.557Peşin Ödenmiş Giderler111.628 210.600İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler111.628 210.600Ertelenmiş Vergi Varlığı18 21.975.731 14.048.161Diğer Duran Varlıklar59.261.724 43.542.040İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar10 59.261.724 43.542.040TOPLAM DURAN VARLIKLAR144.487.299 122.130.217TOPLAM VARLIKLAR932.675.662 887.832.021KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar97.315.052 1.274.934İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar97.315.052 1.274.934Banka Kredileri17 96.015.178Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 1.299.874 1.274.934Ticari Borçlar346.317.914 447.965.240İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,4 94.317.789 39.669.174İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar252.000.125 408.296.066Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.234.814 3.376.272Diğer Borçlar7.930İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4 7.930Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler2.786.554Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri13 2.786.554Türev Araçlar5.585.240 932.764Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar20 5.585.240 932.764Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)28.798.447 18.563.696İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 28.798.447 18.563.696Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 8.150.398Kısa Vadeli Karşılıklar32.578.049 26.776.587Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13.527.527 15.761.555Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19.050.522 11.015.032Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.816.535 1.318.190İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 2.816.535 1.318.190ARA TOPLAM528.583.003 500.215.613TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER528.583.003 500.215.613UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.814.138 2.180.847İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.814.138 2.180.847Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 1.814.138 2.180.847Uzun Vadeli Karşılıklar16.371.961 15.097.654Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13.753.969 12.579.572Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar2.617.992 2.518.082TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.186.099 17.278.501TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER546.769.102 517.494.114ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar385.906.560 370.337.907Ödenmiş Sermaye12 216.733.652 216.733.652Geri Alınmış Paylar (-)-2.496.301 -2.496.301Paylara İlişkin Primler (İskontolar)40.654.618 40.654.618Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.873.200 -5.873.200Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.873.200 -5.873.200Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.873.200 -5.873.200Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.432.153 10.432.153Yasal Yedekler10.432.153 10.432.153Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları106.592.481 74.915.983Net Dönem Karı veya Zararı19.863.157 35.971.002TOPLAM ÖZKAYNAKLAR385.906.560 370.337.907TOPLAM KAYNAKLAR932.675.662 887.832.021Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 785.689.488 693.366.580 404.150.786 376.689.313Satışların Maliyeti14 -695.162.759 -618.062.188 -353.823.590 -335.999.204TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)90.526.729 75.304.392 50.327.196 40.690.109BRÜT KAR (ZARAR)90.526.729 75.304.392 50.327.196 40.690.109Genel Yönetim Giderleri15 -20.507.697 -9.999.798 -14.221.784 -5.276.526Pazarlama Giderleri15 -40.290.729 -27.095.401 -19.650.727 -10.203.943Araştırma ve Geliştirme Giderleri15 -2.810.327 -2.273.601 -1.822.011 -1.413.500Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 51.131.030 31.040.043 39.248.467 4.523.583Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -54.829.526 -50.991.581 -41.971.347 -21.407.258ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.219.480 15.984.054 11.909.794 6.912.465Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 5.483 0 5.483FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)23.219.480 15.989.537 11.909.794 6.917.948Finansman Gelirleri0 389.800 0 0Finansman Giderleri-3.133.495 0 -2.541.502 -282.567SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.085.985 16.379.337 9.368.292 6.635.381Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-222.828 -2.458.362 547.660 -1.473.257Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -8.150.398 0 -4.499.493 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 7.927.570 -2.458.362 5.047.153 -1.473.257SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)19.863.157 13.920.975 9.915.952 5.162.124DÖNEM KARI (ZARARI)19.863.157 13.920.975 9.915.952 5.162.124Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları19.863.157 13.920.975 9.915.952 5.162.124Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.863.157 13.920.975 9.915.952 5.162.124Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları19.863.157 13.920.975 9.915.952 5.162.124http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865095BIST