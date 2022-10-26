***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2022 18:51
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -8.426.000 11.336.752 103.343.846 42.418.644 403.565.211 403.565.211
Transferler
2.786.737 39.631.907 -42.418.644 0 0
Dönem Karı (Zararı)
20.772.107 20.772.107 20.772.107
Kar Payları
-7.974.127 -7.974.127 -7.974.127
Dönem Sonu Bakiyeler
216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -8.426.000 14.123.489 135.001.626 20.772.107 416.363.191 416.363.191
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -6.786.800 14.123.489 135.001.626 40.732.994 437.963.278 437.963.278
Transferler
2.416.922 38.316.072 -40.732.994 0 0
Dönem Karı (Zararı)
146.807.634 146.807.634 146.807.634
Kar Payları
-11.494.813 -11.494.813 -11.494.813
Dönem Sonu Bakiyeler
216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -6.786.800 16.540.411 161.822.885 146.807.634 573.276.099 573.276.099
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-301.589.400 247.789.688
Dönem Karı (Zararı)
146.807.634 20.772.107
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
146.807.634 20.772.107
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
170.038.958 236.519.090
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,21 9.466.411 6.959.598
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
15.307.557 15.269.512
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.116.111
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.307.557 12.153.401
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
280.036.305 38.646.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.870.254 1.300.829
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.496.765
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
271.669.286 37.345.316
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
37.732.271 6.720.613
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37.732.271 6.720.613
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -18.646.581
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -18.646.581
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 22.987.669 -2.458.002
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-195.491.255 190.027.805
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-554.475.417 14.471.143
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-817.136.932 -152.658.408
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.480.516 -98.618
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-621.501.751 16.113.714
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-621.501.751 16.113.714
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-221.679.378 -166.597.620
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
814.648.317 299.415.447
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
132.159.275 18.343.049
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
132.159.275 18.343.049
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
174.515.568 -46.421
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
174.515.568 -46.421
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-237.628.825 271.762.340
Alınan Faiz
10.859.922 7.017.922
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
37.951 -630.398
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-74.858.448 -30.360.176
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.090.441 -19.416.326
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -4.278.408 -19.527.955
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 111.629
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 111.629
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.812.033 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
318.140.094 14.936.457
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
454.968.180 80.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
11 454.968.180 80.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-232.707.600 -51.857.083
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -232.707.600 -51.857.083
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -768.240
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 882.865
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
132.874.126 0
Ödenen Temettüler
-11.494.813 -7.974.127
Ödenen Faiz
-25.499.799 -5.346.958
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.460.253 243.309.819
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.460.253 243.309.819
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 411.993.946 146.428.538
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 420.454.199 389.738.357
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 420.454.199 411.993.946
Ticari Alacaklar
1.549.474.688 733.965.671
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 292.233.315 111.516.859
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.257.241.373 622.448.812
Diğer Alacaklar
15.552.029 71.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 15.552.029 71.513
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
833.242.285 211.740.534
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
14 833.242.285 211.740.534
Türev Araçlar
0 113.812.719
Stoklar
6 658.686.437 452.314.616
Peşin Ödenmiş Giderler
7 72.668.388 25.915.106
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 17.532.351 29.072.932
Diğer Dönen Varlıklar
10 95.614.896 48.064.534
ARA TOPLAM
3.663.225.273 2.026.951.571
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.663.225.273 2.026.951.571
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
8 78.763.305 82.396.773
Kullanım Hakkı Varlıkları
21 5.936.469 1.114.597
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 1.661.997 2.121.006
Peşin Ödenmiş Giderler
20.511.913 20.511.914
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 20.511.913 20.511.914
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 85.973.454 22.562.094
Diğer Duran Varlıklar
270.206.585 127.072.561
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10 270.206.585 127.072.561
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
463.053.723 255.778.945
TOPLAM VARLIKLAR
4.126.278.996 2.282.730.516
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
245.522.806 918.651
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
245.522.806 918.651
Banka Kredileri
11 242.460.839
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 3.061.967 918.651
Ticari Borçlar
2.141.771.062 1.327.122.745
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 1.067.128.255 336.514.998
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 1.074.642.807 990.607.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11.459.099 5.279.323
Diğer Borçlar
175.000.000 484.432
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 175.000.000 50.641
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 433.791
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
327.889.356 312.157.473
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
7 327.889.356 312.157.473
Türev Araçlar
19.061.407 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 197.333.582 80.906.190
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
361.059.816 85.753.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30.796.386 28.527.678
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
330.263.430 57.225.531
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 41.972.075 6.205.439
ARA TOPLAM
3.521.069.203 1.818.827.462
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.521.069.203 1.818.827.462
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.378.545 486.410
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.378.545 486.410
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 3.378.545 486.410
Uzun Vadeli Karşılıklar
28.555.149 25.453.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.754.962 19.153.416
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
6.800.187 6.299.950
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.933.694 25.939.776
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.553.002.897 1.844.767.238
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
573.276.099 437.963.278
Ödenmiş Sermaye
13 216.733.652 216.733.652
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.496.301 -2.496.301
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
40.654.618 40.654.618
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.786.800 -6.786.800
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.786.800 -6.786.800
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.540.411 14.123.489
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
161.822.885 135.001.626
Net Dönem Karı veya Zararı
146.807.634 40.732.994
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
573.276.099 437.963.278
TOPLAM KAYNAKLAR
4.126.278.996 2.282.730.516
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 5.382.353.036 2.049.246.099 2.018.993.955 729.207.036
Satışların Maliyeti
15 -4.806.680.234 -1.843.409.676 -1.797.249.265 -652.405.625
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
575.672.802 205.836.423 221.744.690 76.801.411
BRÜT KAR (ZARAR)
575.672.802 205.836.423 221.744.690 76.801.411
Genel Yönetim Giderleri
16 -120.264.246 -56.740.222 -47.286.888 -19.112.585
Pazarlama Giderleri
16 -202.642.643 -83.225.530 -79.571.446 -29.903.681
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -6.867.633 -3.578.217 -2.404.477 -847.093
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 345.313.034 75.567.060 59.504.584 14.306.499
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -366.711.951 -111.792.096 -37.974.282 -32.130.869
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
224.499.363 26.067.418 114.012.181 9.113.682
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
eri
10.859.922 7.017.922 5.837.458 1.845.832
Finansman Giderleri
-65.563.982 -14.771.235 -36.101.329 -5.655.679
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
169.795.303 18.314.105 83.748.310 5.303.835
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-22.987.669 2.458.002 -20.731.849 -2.236.160
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -86.399.029 -45.140.818
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 63.411.360 2.458.002 24.408.969 -2.236.160
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
146.807.634 20.772.107 63.016.461 3.067.675
DÖNEM KARI (ZARARI)
146.807.634 20.772.107 63.016.461 3.067.675
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
146.807.634 20.772.107 63.016.461 3.067.675
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
146.807.634 20.772.107 63.016.461 3.067.675
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
146.807.634 20.772.107 63.016.461 3.067.675
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074497
BIST