***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -8.426.000 11.336.752 103.343.846 42.418.644 403.565.211 403.565.211Transferler2.786.737 39.631.907 -42.418.644 0 0Dönem Karı (Zararı)20.772.107 20.772.107 20.772.107Kar Payları-7.974.127 -7.974.127 -7.974.127Dönem Sonu Bakiyeler216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -8.426.000 14.123.489 135.001.626 20.772.107 416.363.191 416.363.191Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -6.786.800 14.123.489 135.001.626 40.732.994 437.963.278 437.963.278Transferler2.416.922 38.316.072 -40.732.994 0 0Dönem Karı (Zararı)146.807.634 146.807.634 146.807.634Kar Payları-11.494.813 -11.494.813 -11.494.813Dönem Sonu Bakiyeler216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -6.786.800 16.540.411 161.822.885 146.807.634 573.276.099 573.276.099Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-301.589.400 247.789.688Dönem Karı (Zararı)146.807.634 20.772.107Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)146.807.634 20.772.107Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler170.038.958 236.519.090Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9,21 9.466.411 6.959.598Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler15.307.557 15.269.512Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.116.111Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15.307.557 12.153.401Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler280.036.305 38.646.145Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.870.254 1.300.829Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.496.765Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler271.669.286 37.345.316Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler37.732.271 6.720.613Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37.732.271 6.720.613Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -18.646.581Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -18.646.581Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 22.987.669 -2.458.002Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-195.491.255 190.027.805Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-554.475.417 14.471.143Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-817.136.932 -152.658.408Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.480.516 -98.618Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-621.501.751 16.113.714Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-621.501.751 16.113.714Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-221.679.378 -166.597.620Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler814.648.317 299.415.447Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler132.159.275 18.343.049Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)132.159.275 18.343.049Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler174.515.568 -46.421İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)174.515.568 -46.421Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-237.628.825 271.762.340Alınan Faiz10.859.922 7.017.922Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler37.951 -630.398Vergi İadeleri (Ödemeleri)-74.858.448 -30.360.176YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.090.441 -19.416.326Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -4.278.408 -19.527.955Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 111.629Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 111.629Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.812.033 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI318.140.094 14.936.457Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri454.968.180 80.000.000Kredilerden Nakit Girişleri11 454.968.180 80.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-232.707.600 -51.857.083Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -232.707.600 -51.857.083Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -768.240Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 882.865Türev Araçlardan Nakit Çıkışları132.874.126 0Ödenen Temettüler-11.494.813 -7.974.127Ödenen Faiz-25.499.799 -5.346.958YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.460.253 243.309.819NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.460.253 243.309.819DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 411.993.946 146.428.538DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 420.454.199 389.738.357Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 420.454.199 411.993.946Ticari Alacaklar1.549.474.688 733.965.671İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 292.233.315 111.516.859İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.257.241.373 622.448.812Diğer Alacaklar15.552.029 71.513İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 15.552.029 71.513Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar833.242.285 211.740.534Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları14 833.242.285 211.740.534Türev Araçlar0 113.812.719Stoklar6 658.686.437 452.314.616Peşin Ödenmiş Giderler7 72.668.388 25.915.106Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 17.532.351 29.072.932Diğer Dönen Varlıklar10 95.614.896 48.064.534ARA TOPLAM3.663.225.273 2.026.951.571TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.663.225.273 2.026.951.571DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 78.763.305 82.396.773Kullanım Hakkı Varlıkları21 5.936.469 1.114.597Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 1.661.997 2.121.006Peşin Ödenmiş Giderler20.511.913 20.511.914İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 20.511.913 20.511.914Ertelenmiş Vergi Varlığı18 85.973.454 22.562.094Diğer Duran Varlıklar270.206.585 127.072.561İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar10 270.206.585 127.072.561TOPLAM DURAN VARLIKLAR463.053.723 255.778.945TOPLAM VARLIKLAR4.126.278.996 2.282.730.516KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar245.522.806 918.651İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar245.522.806 918.651Banka Kredileri11 242.460.839Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 3.061.967 918.651Ticari Borçlar2.141.771.062 1.327.122.745İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 1.067.128.255 336.514.998İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 1.074.642.807 990.607.747Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11.459.099 5.279.323Diğer Borçlar175.000.000 484.432İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21 175.000.000 50.641İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 433.791Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler327.889.356 312.157.473Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri7 327.889.356 312.157.473Türev Araçlar19.061.407 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 197.333.582 80.906.190Dönem Karı Vergi YükümlülüğüKısa Vadeli Karşılıklar361.059.816 85.753.209Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar30.796.386 28.527.678Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar330.263.430 57.225.531Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 41.972.075 6.205.439ARA TOPLAM3.521.069.203 1.818.827.462TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.521.069.203 1.818.827.462UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.378.545 486.410İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.378.545 486.410Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 3.378.545 486.410Uzun Vadeli Karşılıklar28.555.149 25.453.366Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21.754.962 19.153.416Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar6.800.187 6.299.950TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.933.694 25.939.776TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.553.002.897 1.844.767.238ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar573.276.099 437.963.278Ödenmiş Sermaye13 216.733.652 216.733.652Geri Alınmış Paylar (-)-2.496.301 -2.496.301Paylara İlişkin Primler (İskontolar)40.654.618 40.654.618Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-6.786.800 -6.786.800Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.786.800 -6.786.800Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.540.411 14.123.489Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları161.822.885 135.001.626Net Dönem Karı veya Zararı146.807.634 40.732.994TOPLAM ÖZKAYNAKLAR573.276.099 437.963.278TOPLAM KAYNAKLAR4.126.278.996 2.282.730.516Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 5.382.353.036 2.049.246.099 2.018.993.955 729.207.036Satışların Maliyeti15 -4.806.680.234 -1.843.409.676 -1.797.249.265 -652.405.625TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)575.672.802 205.836.423 221.744.690 76.801.411BRÜT KAR (ZARAR)575.672.802 205.836.423 221.744.690 76.801.411Genel Yönetim Giderleri16 -120.264.246 -56.740.222 -47.286.888 -19.112.585Pazarlama Giderleri16 -202.642.643 -83.225.530 -79.571.446 -29.903.681Araştırma ve Geliştirme Giderleri16 -6.867.633 -3.578.217 -2.404.477 -847.093Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 345.313.034 75.567.060 59.504.584 14.306.499Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -366.711.951 -111.792.096 -37.974.282 -32.130.869ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)224.499.363 26.067.418 114.012.181 9.113.682Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)eri10.859.922 7.017.922 5.837.458 1.845.832Finansman Giderleri-65.563.982 -14.771.235 -36.101.329 -5.655.679SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)169.795.303 18.314.105 83.748.310 5.303.835Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-22.987.669 2.458.002 -20.731.849 -2.236.160Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -86.399.029 -45.140.818Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 63.411.360 2.458.002 24.408.969 -2.236.160SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)146.807.634 20.772.107 63.016.461 3.067.675DÖNEM KARI (ZARARI)146.807.634 20.772.107 63.016.461 3.067.675Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları146.807.634 20.772.107 63.016.461 3.067.675Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)146.807.634 20.772.107 63.016.461 3.067.675Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları146.807.634 20.772.107 63.016.461 3.067.675http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074497BIST