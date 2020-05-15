***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır ile birlikte Prysmian Group olarak anılan Prysmian S.p.A.'ya ilişkin medyada yer alan haber ve yatırımcı sorularına istinaden yapılan açıklamadır.Hisselerinin tamamı halka açık ve Milano borsasında işlem gören Prysmian S.p.A., geçtiğimiz günlerde, Almanya menşeili +525 kV HV DC Yeraltı Kablo Bağlantı Projeleri ile ilgili kamu bildirimleri gerçekleştirmiştir. Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda paylaştığı, 31 Aralık 2019 ve 31 Mart 2020 itibarıyla sona eren finansal sonuçlarında da görüldüğü üzere, Şirketimiz, Prysmian Group ile iş birliğini artırarak devam ettirmekteyse de bu projede yer almayacak olup, Şirketimizin mali sonuçlarına etki edecek bir gelişme söz konusu değildir.Pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.Saygılarımızla,Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845484BIST