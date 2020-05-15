***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
15.05.2020 17:59
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır ile birlikte Prysmian Group olarak anılan Prysmian S.p.A.'ya ilişkin medyada yer alan haber ve yatırımcı sorularına istinaden yapılan açıklamadır.
Hisselerinin tamamı halka açık ve Milano borsasında işlem gören Prysmian S.p.A., geçtiğimiz günlerde, Almanya menşeili +525 kV HV DC Yeraltı Kablo Bağlantı Projeleri ile ilgili kamu bildirimleri gerçekleştirmiştir. Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda paylaştığı, 31 Aralık 2019 ve 31 Mart 2020 itibarıyla sona eren finansal sonuçlarında da görüldüğü üzere, Şirketimiz, Prysmian Group ile iş birliğini artırarak devam ettirmekteyse de bu projede yer almayacak olup, Şirketimizin mali sonuçlarına etki edecek bir gelişme söz konusu değildir.
Pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845484
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8763
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0092
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8867
En Düşük
6,8642
18:057,5268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0146
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5281
En Düşük
7,4959
18:05382,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,31
|Açılış
|: 382,35
|
|Önceki Kapanış
|: 383,66
|
385,00
En Düşük
381,22
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|ARTI
|2,59
|1.677.022
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,82
|21.707.044
|% 0,00
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 0,00
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 0,00
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,00
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 0,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 0,00
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3867
|8,4288
|% 0,17
|
|Frank
|7,0366
|7,0790
|% -0,34
|
|Riyal
|1,8227
|1,8319
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-2,55
|
|Altın Gr.
|382
|382
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.502
|-8,90
|
|Tam
|2.529
|2.567
|-9,10
|
|Yarım
|1.234
|1.255
|-4,50
|
|Çeyrek
|617
|628
|-2,20
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,77
|0,01
|
|B. Petrol
|34,91
|34,91
|0,10
|
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2107, 69 artarak (% 2.27 ) 95, 118