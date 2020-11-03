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***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

03.11.2020 13:32
GÜNCEL HABERLER


ranslı, Yenibosna GIS TM - Veliefendi GIS TM 154 kV, 1600mm² XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi Yapım İşi
İhaleyi Açan Taraf
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
_
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
_
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
.
İhaleye Teklif Verme Tarihi
03/11/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
_
İhale Bedeli
77.774.450 TL + KDV
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
_
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
_
Açıklamalar

   Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından bugün yapılan TKABY.54 Referanslı, Yenibosna GIS TM - Veliefendi GIS TM 154 kV, 1600mm² XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi Yapım İşi ihalesi için Şirketimiz  tarafından verilen teklifin en düşük teklif olduğu öğrenilmiştir. İhale teknik değerlendirme aşamasındadır.
Saygılarımızla, 
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885693


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Altın Gr. 518 518 3,37  
Cumhuriyet 3.436 3.488 38,00  
Tam 3.419 3.503 36,44  
Yarım 1.652 1.695 17,63  
Çeyrek 829 847 8,81  
Gümüş.Ons 24,12 24,15 0,04  
Gümüş Gr. 6,59 6,59 0,05  
B. Petrol 39,89 39,89 0,92  
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