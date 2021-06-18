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***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

18.06.2021 08:42



***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/06/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
DB.KAB.19 referanslı 400 kV Çanakkale Boğaz (Lapseki 3-Sütlüce 3) Geçişi & İzmit Körfez (Hersek-Dilovası) Geçişi Denizaltı Kablo Bağlantı İşleri Projeleri ihalesi
İhaleyi Açan Taraf
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
_
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Prysmian Powerlink S.r.l.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
%99,99
İhaleye Teklif Verme Tarihi
13/10/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
18/06/2021
İhale Sonucu
İhale kazanılmıştır.
İhale Bedeli
140.742.715 EUR + KDV
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
140.728.641,04 EUR + KDV
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%252,93
Açıklamalar

   "TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) tarafından 13.10.2020 tarihinde ihalesi yapılan DB.KAB.19 referanslı 400 kV Çanakkale Boğaz (Lapseki 3-Sütlüce 3) Geçişi & İzmit Körfez (Hersek-Dilovası) Geçişi Denizaltı Kablo Bağlantı İşleri Projelerine ait ihale değerlendirme süreci sonuçlandırılmış olup, Şirketimiz ile birlikte Prysmian Powerlink S.r.l ‘nin oluşturduğu Türk Prysmian – Prysmian Powerlink DB.KAB.19 İşi Adi Ortaklığının ihaleye verdigi teklifin kabul edildigi öğrenilmistir . İhaleye ilişkin detaylar aşağıda yer almakta olup, sözleşme daveti tarafımıza tebliğ edilmiştir.
 İhaleyi Açan Taraf: TEİAŞ
İhale Adı: DB.KAB.19 referanslı 400 kV Çanakkale Boğaz (Lapseki 3-Sütlüce 3) Geçişi & İzmit Körfez (Hersek-Dilovası) Geçişi Denizaltı Kablo Bağlantı İşleri Projeleri ihalesi
İhale Tutarı : 140.742.715,31 EUR + KDV
İşin Süresi:
Lot-1: 400 kV Çanakkale Boğaz (Lapseki 3-Sütlüce 3) Geçişi Denizaltı Kablo Bağlantı İşi Projesi  : 750 gün
Lot-2: 400 kV İzmit Körfez (Hersek-Dilovası) Geçişi Denizaltı Kablo Bağlantı İşi Projesi : 780 gün
Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942961


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Cumhuriyet 3.304 3.354 13,00  
Tam 3.288 3.375 11,50  
Yarım 1.589 1.632 5,56  
Çeyrek 797 816 2,78  
Gümüş.Ons 25,78 25,82 -0,12  
Gümüş Gr. 7,24 7,26 -0,01  
B. Petrol 73,28 73,28 0,18  
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