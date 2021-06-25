***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
25.06.2021 13:46
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/06/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
DB.KAB.19 referanslı 400 kV Çanakkale Boğaz (Lapseki 3-Sütlüce 3) Geçişi & İzmit Körfez (Hersek-Dilovası) Geçişi Denizaltı Kablo Bağlantı İşleri Projeleri ihalesi
İhaleyi Açan Taraf
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Prysmian Powerlink S.r.l.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
%99,99
İhaleye Teklif Verme Tarihi
13/10/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
18/06/2021
İhale Sonucu
İhale kizaltı Kablo Bağlantı İşleri Projelerine ait ihale değerlendirme süreci sonuçlandırılmış olup, Şirketimiz ile birlikte Prysmian Powerlink S.r.l ‘nin oluşturduğu Türk Prysmian – Prysmian Powerlink DB.KAB.19 İşi Adi Ortaklığının ihaleye verdigi teklifin kabul edildigi öğrenilmisti. İhaleye ilişkin sözleşme taraflarca bugün imzalanmıştır.
İhaleyi Açan Taraf: TEİAŞ
İhale Adı: DB.KAB.19 referanslı 400 kV Çanakkale Boğaz (Lapseki 3-Sütlüce 3) Geçişi & İzmit Körfez (Hersek-Dilovası) Geçişi Denizaltı Kablo Bağlantı İşleri Projeleri ihalesi
İhale Tutarı : 140.742.715,31 EUR + KDV
İşin Süresi:
Lot-1: 400 kV Çanakkale Boğaz (Lapseki 3-Sütlüce 3) Geçişi Denizaltı Kablo Bağlantı İşi Projesi : 750 gün
Lot-2: 400 kV İzmit Körfez (Hersek-Dilovası) Geçişi Denizaltı Kablo Bağlantı İşi Projesi : 780 gün
Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944109
BIST