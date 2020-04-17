***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.04.2020 17:49
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Dağıtım Kararının Güncellenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 17.04.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren TTK Geçici 13. madde uyarınca getirilen yasal sınırlama sebebiyle kar dağıtımı ödeme konusunda yapılan değişiklik.
Karar Tarihi 20.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 Taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
PRKAB, TRASMENS91H3 1. Taksit 0,0199053 1,99053 15 0,0169195 1,69195
PRKAB, TRASMENS91H3 2. Taksit 0,0108651 1,08651 15 0,0092353 0,92353
PRKAB, TRASMENS91H3 TOPLAM 0,0307704 3,07704 15 0,0261548 2,61548
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit 20.04.2020 20.04.2020 22.04.2020 21.04.2020
2. Taksit
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
PRKAB, TRASMENS91H3 0 0
Ek Açıklamalar
17.04.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren TTK Geçici 13. madde uyarınca getirilen yasal sınırlamanın net dönem karının %25'i ifade edilmişse de bu net dönem "net dönem karı" ibaresi bakımından kastedilenin halka açık şirketlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan mali tablolara göre oluşan karın mı ("SPK karı"), yoksa VUK çerçevesinde hazırlanan mali tablolara göre oluşan ve SPK Kar Dağıtım Rehberine göre dağıtılabilir karın da üst sınırını teşkil eden ticari kar mı ( "Yasal Kar") olduğu hususunda tereddüt oluşmuştur. İlgili kanun maddesinde Hazine ve Maliye Bakanlığından görüş almak suretiyle sermaye şirketlerine ilişkin istisnaların ve uygulamaya dair usul ve esasları belirlemeye Ticaret Bakanlığı yetkilendirilmiş olup, ilgili ikincil düzenleme henüz yapılmamıştır. Bu sebeple ilgili Kanun maddesindeki "net dönem karı" bakımından, ikincil düzenleme yapılıncaya kadar, Yasal Karın %25'inin dağıtılacaktır. Bakiye tutar için ikincil düzenleme beklenecektir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2019 yılı SPKKarDagitimTablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 216.733.652
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 10.432.153
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 35.971.002 17.256.668
4. Vergiler ( - ) 0 0
5. Net Dönem Kârı 35.971.002 17.256.668
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -862.833 -862.833
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 35.108.169 16.393.835
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 331.266 331.266
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 16.725.101 16.725.101
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı -3.345.020 -3.345.020
* Nakit -3.345.020 -3.345.020
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı -3.324.000 -3.324.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe -41.766 -41.766
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek -28.397.383 -9.683.049
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 6.669.020 0 40 0,0261549 2,62
TOPLAM 6.669.020 0 40 0,0261549 2,62
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839061
BIST