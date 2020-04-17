***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Dağıtım Kararının GüncellenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 17.04.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren TTK Geçici 13. madde uyarınca getirilen yasal sınırlama sebebiyle kar dağıtımı ödeme konusunda yapılan değişiklik.Karar Tarihi 20.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 TaksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)PRKAB, TRASMENS91H3 1. Taksit 0,0199053 1,99053 15 0,0169195 1,69195PRKAB, TRASMENS91H3 2. Taksit 0,0108651 1,08651 15 0,0092353 0,92353PRKAB, TRASMENS91H3 TOPLAM 0,0307704 3,07704 15 0,0261548 2,61548Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)1. Taksit 20.04.2020 20.04.2020 22.04.2020 21.04.20202. Taksit(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)PRKAB, TRASMENS91H3 0 0Ek Açıklamalar17.04.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren TTK Geçici 13. madde uyarınca getirilen yasal sınırlamanın net dönem karının %25'i ifade edilmişse de bu net dönem "net dönem karı" ibaresi bakımından kastedilenin halka açık şirketlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan mali tablolara göre oluşan karın mı ("SPK karı"), yoksa VUK çerçevesinde hazırlanan mali tablolara göre oluşan ve SPK Kar Dağıtım Rehberine göre dağıtılabilir karın da üst sınırını teşkil eden ticari kar mı ( "Yasal Kar") olduğu hususunda tereddüt oluşmuştur. İlgili kanun maddesinde Hazine ve Maliye Bakanlığından görüş almak suretiyle sermaye şirketlerine ilişkin istisnaların ve uygulamaya dair usul ve esasları belirlemeye Ticaret Bakanlığı yetkilendirilmiş olup, ilgili ikincil düzenleme henüz yapılmamıştır. Bu sebeple ilgili Kanun maddesindeki "net dönem karı" bakımından, ikincil düzenleme yapılıncaya kadar, Yasal Karın %25'inin dağıtılacaktır. Bakiye tutar için ikincil düzenleme beklenecektir.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 yılı SPKKarDagitimTablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUTÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 216.733.6522. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 10.432.153Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 35.971.002 17.256.6684. Vergiler ( - ) 0 05. Net Dönem Kârı 35.971.002 17.256.6686. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -862.833 -862.8338. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 35.108.169 16.393.835Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 331.266 331.26610. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 16.725.101 16.725.10111. Ortaklara Birinci Kâr Payı -3.345.020 -3.345.020* Nakit -3.345.020 -3.345.020* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı -3.324.000 -3.324.00016. Genel Kanuni Yedek Akçe -41.766 -41.76617. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek -28.397.383 -9.683.04920. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 6.669.020 0 40 0,0261549 2,62TOPLAM 6.669.020 0 40 0,0261549 2,62http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839061BIST