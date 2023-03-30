***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.300.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 27.02.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.03.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 30.03.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2023-2027 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için uzatılması ve 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 1.300.000.000 TL'ye artırılması amacıyla hazırlanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinde değişiklik içeren ekli tadil metnine ilişkin gerekli uygunluk için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yaptığımızı daha öncesinde bildirmiş bulunmaktayız.27.02.2023 tarih ve 114413 sayılı dilekçe ile yapmış olduğumuz başvuru neticesinde kayıtlı sermaye tavanı ve süre uzatım talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2023 tarihli E-29833736-110.03.03-34263 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olup ilgili onay yazısı ve onaylı esas sözleşme tadil metni ekte tarafınıza sunulmaktadır. Süreçle ilgili olarak gerekli izinlerin temin edilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulacaktır.Kayıtlı Sermaye Tavanı Arttırımı işlemlerimizin tescili yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 2 Üst Yazı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129989BIST