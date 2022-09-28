***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.09.2022 09:19
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal notunu
"AA+ (Tr)l"
, kısa vadeli ulusal notunu "J1+ (Trk)", görünümlerini ise "stabil" olarak belirlemiştir.
JCR Eurasia Rating şirketimizin uzun vadeli, yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunu "BBB"görünümü ise "stabil" olarak belirlemiştir. Saygılarımızla, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065552
BIST
11:023.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 13,63
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.193
11:0218,5487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0306
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5610
En Düşük
18,4992
11:0217,9730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0468
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
18,1093
En Düşük
17,8996
11:02980,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -7,10
|Açılış
|: 980,42
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler11:00
|UFUK
|55,55
|1.254.244
|% 10,00
|
|MERKO
|6,39
|36.777.771
|% 7,04
|
|PENTA
|405,10
|20.059.557
|% 6,89
|
|EKIZ
|12,72
|270.211
|% 6,44
|
|PRKME
|12,68
|15.869.518
|% 5,67
|
|ISGYO
|6,65
|7.291.978
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|4.905.698
|% -9,83
|
|BRMEN
|2,67
|18.690
|% -6,64
|
|KMPUR
|54,30
|96.058.285
|% -6,46
|
|GRNYO
|4,23
|2.926.391
|% -6,00
|
|THYAO
|69,10
|816.571.647
|% 0,22
|
|HEKTS
|58,40
|660.613.199
|% -1,85
|
|ASELS
|29,56
|634.851.853
|% 2,85
|
|SASA
|66,75
|572.838.373
|% -1,26
|
|YKBNK
|7,20
|448.984.688
|% 1,98
|
|SKBNK
|1,82
|233.785.973
|% -2,15
|
|EKGYO
|3,94
|394.435.733
|% 1,81
|
|TSKB
|2,36
|151.832.889
|% 0,85
|
|YKBNK
|7,20
|448.984.688
|% 1,98
|
|ZOREN
|3,29
|182.827.255
|% -4,64
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5408
|18,5432
|% 0,14
|
|Euro
|17,9560
|17,9791
|% -0,23
|
|Sterlin
|19,9274
|20,0273
|% -0,79
|
|Frank
|18,7566
|18,8696
|% -0,65
|
|Riyal
|4,9122
|4,9369
|% 0,31
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-13,09
|
|Altın Gr.
|979
|979
|-8,32
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|60,00
|
|Tam
|6.630
|6.714
|-67,00
|
|Yarım
|3.226
|3.282
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.641
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,63
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,07
|-0,18
|
|B. Petrol
|86,62
|86,62
|-1,43
|