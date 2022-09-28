***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal notunu"AA+ (Tr)l", kısa vadeli ulusal notunu "J1+ (Trk)", görünümlerini ise "stabil" olarak belirlemiştir.JCR Eurasia Rating şirketimizin uzun vadeli, yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunu "BBB"görünümü ise "stabil" olarak belirlemiştir. Saygılarımızla, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065552BIST