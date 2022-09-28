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***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

28.09.2022 09:19
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal notunu 
"AA+ (Tr)l"
 
, kısa vadeli ulusal notunu "J1+ (Trk)", görünümlerini ise "stabil" olarak belirlemiştir.
JCR Eurasia Rating şirketimizin uzun vadeli, yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunu "BBB"görünümü ise "stabil" olarak belirlemiştir. Saygılarımızla, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065552


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Tam 6.630 6.714 -67,00  
Yarım 3.226 3.282 -33,00  
Çeyrek 1.618 1.641 -16,00  
Gümüş.Ons 18,61 18,63 -0,27  
Gümüş Gr. 11,06 11,07 -0,18  
B. Petrol 86,62 86,62 -1,43  
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