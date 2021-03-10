***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
10.03.2021 18:12
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
2020 yılı içinde, 2019 yılsonu ve 2020 üç çeyrek dönemin finansal sonuçlarının paylaşıldığı üç webcast, bir fiziki toplantı düzenlenmiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
Özel denetçi tayinine ilişkin dönem içerisinde herhangi bir talep olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Genel Kurul Toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824878
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Genel Kurul Toplantı belgelerinin eş zamanlı olarak İngilizcesi yayınlanmamaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
İlke 1.3.9 kapsamında yapılan işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
2020 yılı içinde tüm ilişkili taraf işlemleri ve işlem esasları toplu olarak Yönetim Kurulu?na sunulmuştur. 2020 yılı içinde bağı yer aldığı bölümün adı
Şirket?imizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan "Politikalarımız" başlığı altında bulunmaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833503
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Madde 11
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Şirket çalışanları, temsilcileri, pay sahipleri ve bağımsız denetçi Genel Kurul toplantısına katılabilmektedir. Genel Kurul hazır bulunanlar listesi linki: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833503
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 83,75
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Bulunmamaktadır.
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Şirket?imizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan "Politikalarımız" başlığı altında bulunmaktadır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
30/03/2020 0 % 83,75 % 83,75 % 83,75 Şirketimizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan "Genel Kurullar " başlığı altında bulunmaktadır. Şirketimizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan "Genel Kurullar " başlığı altında bulunmaktadır. Şirketimizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan "Genel Kurullar " başlığı altında bulunmaktadır. 23 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833503
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet raporunun ?Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ? bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet raporunun ?Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ? bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet raporunun ?Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ? bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet raporunun ?Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ? bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet raporunun ?Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ? bölümünde yer almaktadır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunda "CEO'nun mesajı"nda yer verilmiştir.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Şirket?imizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan "Politikalarımız" başlığı altında bulunmaktadır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu içerisinde " üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve hizmetler" kısmında ve Bağımsız Denetçi Raporunun 3 numaralı İlişkili Taraf Açıklamaları Dipnotunda belirtilmiştir.
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 5 5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 66,66 4 4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 66,66 % 66,66 6 6
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yönetim kurulu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Cinzia Farisé ye tek başına sınırsız olarak ve Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Halil İbrahim Kongur ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Ercan Gökdağ?a müştereken sınırsız olarak yetki devrinde bulunmuştur.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
5
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Faaliyet raporunun ?Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu? bölümünde sunulmuştur.
Yönetim kurulu başkanının adı
Halil İbrahim Kongur
İcra başkanı / genel müdürün adı
Cinzia Farise
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Farklı kişilerdir
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Şirketimiz, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerini de kapsayacak şekilde görevleri esnasında kusurları ile şirkete sebep olabilecekleri zararlar nedeniyle ?Yönetici Sorumluluk Sigortası? kapsamında sigorta poliçesi düzenletmiştir. Fakat Şirketimiz münferiden KAP açıklaması yapmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
4 kişi olup, oranı %50 dir.
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Halil İbrahim Kongur İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/03/2012 - - - Evet (Yes)
Cinzia Farise İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 02/09/2019 -- - - Evet (Yes)
Ercan Gökdağ İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/03/2017 - - - Evet (Yes)
Maria Cristina Bifulco İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 08/07/2020 - - - Evet (Yes)
Andrea Pirondini İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 03/03/2016 İlgisiz (Not applicable) - Evet (Yes)
Banu Uzgur İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 30/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832228 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
İsmet Su İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 30/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832228 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Mine Ayhan İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 30/03/2020 - Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Şirket?imizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan "Politikalarımız" başlığı altında bulunmaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
2
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
İç denetim departmanının başlattığı, ?whistle blowing? mekanizması kullanılmaktadır.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
https://www.prysmiangroup.com/en/about-us/ethics-integrity/whistleblowing
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Bulunmamaktadır
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Şirket çalışanlarının yönetime katılmaları konusunda her türlü iletişim kanalının açık tutulması ve oluşabilecek bütün engellerin ortadan kaldırılması esas alınmıştır.Şirketimizde sendikal yapılanma olup, işçilerimiz birleşik metal iş sendikası üyesidirler. öneri kutusu kullanılmakta, beyaz yaka mavi yaka ayrımı yapılmaksızın şirket faaliyetlerine yönelik önerilerin toplanması ve üst yönetime iletilmesi mümkün hale getirilmiştir.Şirketin tüm kademedeki çalışanlarının oluşturduğu panel, çalıştay gibi çeşitli çalışma gruplarıyla yönetime katılım desteklenmektedir.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Yönetim Kurulu gerekli halefiyet planlarını oluşturmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Şirket?imizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan "Politikalarımız" başlığı altında bulunmaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunuyor (There is an employee stock ownersip programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Bulunmamaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
2020 yılı içerisinde kesinleşen 1 yargı kararı vardır. Bu yargı kararı neticelerinden şirketimizle birlikte sorumlu olan diğer davalı taraf ile Şirketimiz arasında mevcut sözleşme gereğince ödemeleri yaptığından, davanın finansal tablolara olan etkisi yalnızca ilgili karşılığın çözülmesi ile sınırlı kalmıştır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Şirket?imizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Hakkında? kısmında yer alan "Etik Değerler & Dürüstlük" başlığı altında bulunmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Şirket?imizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan "Politikalarımız" başlığı altında bulunmaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
https://tr.prysmiangroup.com/tr/etik-degerler linkinde yer almaktadır.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Şirket?imizin, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri?nin öngördüğü şekilde www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinin "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altında sürekli güncellenmektedir.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
MKK dan şirketimize bildirilen en son pay sahipleri listesini esas aldığımızda payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe, İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunun ?Kurumsal Yönetim Uyum Raporu? bölümünde yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunun ?Kurumsal Yönetim Uyum Raporu? bölümünde yer almaktadır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunun ?Kurumsal Yönetim Uyum Raporu? bölümünde yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bağımsız denetçi raporunun 2 numaralı dipnotu
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bağımsız denetçi raporunun 10 numaralı dipnotu
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bulunmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunun ?Kurumsal Sosyal Sorumluluk? bölümünde açıklanmıştır.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
1
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 82
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. Net zaman belirtilmemiştir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Şirket?in www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan ?Kurumsal Yönetim? bölümü içerisinde ?Esas sözleşme? nin 8.ve 9. maddesinde belirtilmiştir.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Bulunmamaktadır
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Faaliyet raporunda "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" bölümünde yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/258320
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Mine Ayhan Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Banu Uzgur Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Banu Uzgur Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) İsmet Su Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Nevin Kocabaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mine Ayhan Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Banu Uzgur Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ercan Gökdağ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916938
BIST