***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı2020 yılı içinde, 2019 yılsonu ve 2020 üç çeyrek dönemin finansal sonuçlarının paylaşıldığı üç webcast, bir fiziki toplantı düzenlenmiştir.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıÖzel denetçi tayinine ilişkin dönem içerisinde herhangi bir talep olmamıştır.Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıGenel Kurul Toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824878Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıGenel Kurul Toplantı belgelerinin eş zamanlı olarak İngilizcesi yayınlanmamaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıİlke 1.3.9 kapsamında yapılan işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları2020 yılı içinde tüm ilişkili taraf işlemleri ve işlem esasları toplu olarak Yönetim Kurulu?na sunulmuştur. 2020 yılı içinde bağı yer aldığı bölümün adıŞirket?imizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan "Politikalarımız" başlığı altında bulunmaktadır.Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833503Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıMadde 11Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiŞirket çalışanları, temsilcileri, pay sahipleri ve bağımsız denetçi Genel Kurul toplantısına katılabilmektedir. Genel Kurul hazır bulunanlar listesi linki: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/8335031.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıBulunmamaktadır.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 83,751.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Bulunmamaktadır.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıŞirket?imizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan "Politikalarımız" başlığı altında bulunmaktadır.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniYönetim Kurulu'nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu'nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı30/03/2020 0 % 83,75 % 83,75 % 83,75 Şirketimizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan "Genel Kurullar " başlığı altında bulunmaktadır. Şirketimizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan "Genel Kurullar " başlığı altında bulunmaktadır. Şirketimizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan "Genel Kurullar " başlığı altında bulunmaktadır. 23 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833503İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet raporunun ?Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ? bölümünde yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet raporunun ?Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ? bölümünde yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet raporunun ?Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ? bölümünde yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet raporunun ?Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ? bölümünde yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet raporunun ?Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ? bölümünde yer almaktadır.4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporunda "CEO'nun mesajı"nda yer verilmiştir.Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıŞirket?imizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan "Politikalarımız" başlığı altında bulunmaktadır.Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu içerisinde " üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve hizmetler" kısmında ve Bağımsız Denetçi Raporunun 3 numaralı İlişkili Taraf Açıklamaları Dipnotunda belirtilmiştir.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 5 5Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 66,66 4 4Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 66,66 % 66,66 6 6İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiBulunmamaktadır.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYönetim kurulu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Cinzia Farisé ye tek başına sınırsız olarak ve Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Halil İbrahim Kongur ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Ercan Gökdağ?a müştereken sınırsız olarak yetki devrinde bulunmuştur.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıFaaliyet raporunun ?Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu? bölümünde sunulmuştur.Yönetim kurulu başkanının adıHalil İbrahim Kongurİcra başkanı / genel müdürün adıCinzia FariseYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıFarklı kişilerdirYönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıŞirketimiz, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerini de kapsayacak şekilde görevleri esnasında kusurları ile şirkete sebep olabilecekleri zararlar nedeniyle ?Yönetici Sorumluluk Sigortası? kapsamında sigorta poliçesi düzenletmiştir. Fakat Şirketimiz münferiden KAP açıklaması yapmamıştır.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıBulunmamaktadır.Kadın üyelerin sayısı ve oranı4 kişi olup, oranı %50 dir.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıHalil İbrahim Kongur İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/03/2012 - - - Evet (Yes)Cinzia Farise İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 02/09/2019 -- - - Evet (Yes)Ercan Gökdağ İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/03/2017 - - - Evet (Yes)Maria Cristina Bifulco İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 08/07/2020 - - - Evet (Yes)Andrea Pirondini İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 03/03/2016 İlgisiz (Not applicable) - Evet (Yes)Banu Uzgur İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 30/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832228 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İsmet Su İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 30/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832228 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Mine Ayhan İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 30/03/2020 - Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıŞirket?imizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan "Politikalarımız" başlığı altında bulunmaktadır.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıİç denetim departmanının başlattığı, ?whistle blowing? mekanizması kullanılmaktadır.Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgilerihttps://www.prysmiangroup.com/en/about-us/ethics-integrity/whistleblowing3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıBulunmamaktadırÇalışanların temsil edildiği yönetim organlarıŞirket çalışanlarının yönetime katılmaları konusunda her türlü iletişim kanalının açık tutulması ve oluşabilecek bütün engellerin ortadan kaldırılması esas alınmıştır.Şirketimizde sendikal yapılanma olup, işçilerimiz birleşik metal iş sendikası üyesidirler. öneri kutusu kullanılmakta, beyaz yaka mavi yaka ayrımı yapılmaksızın şirket faaliyetlerine yönelik önerilerin toplanması ve üst yönetime iletilmesi mümkün hale getirilmiştir.Şirketin tüm kademedeki çalışanlarının oluşturduğu panel, çalıştay gibi çeşitli çalışma gruplarıyla yönetime katılım desteklenmektedir.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüYönetim Kurulu gerekli halefiyet planlarını oluşturmaktadır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiŞirket?imizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan "Politikalarımız" başlığı altında bulunmaktadır.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunuyor (There is an employee stock ownersip programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiBulunmamaktadır.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı2020 yılı içerisinde kesinleşen 1 yargı kararı vardır. Bu yargı kararı neticelerinden şirketimizle birlikte sorumlu olan diğer davalı taraf ile Şirketimiz arasında mevcut sözleşme gereğince ödemeleri yaptığından, davanın finansal tablolara olan etkisi yalnızca ilgili karşılığın çözülmesi ile sınırlı kalmıştır.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıŞirket?imizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Hakkında? kısmında yer alan "Etik Değerler & Dürüstlük" başlığı altında bulunmaktadır.Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerŞirket?imizin www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan "Politikalarımız" başlığı altında bulunmaktadır.İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerhttps://tr.prysmiangroup.com/tr/etik-degerler linkinde yer almaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıŞirket?imizin, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri?nin öngördüğü şekilde www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinin "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altında sürekli güncellenmektedir.Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümMKK dan şirketimize bildirilen en son pay sahipleri listesini esas aldığımızda payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe, İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporunun ?Kurumsal Yönetim Uyum Raporu? bölümünde yer almaktadır.b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporunun ?Kurumsal Yönetim Uyum Raporu? bölümünde yer almaktadır.c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporunun ?Kurumsal Yönetim Uyum Raporu? bölümünde yer almaktadır.ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBağımsız denetçi raporunun 2 numaralı dipnotud) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBağımsız denetçi raporunun 10 numaralı dipnotue) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBulunmamaktadır.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBulunmamaktadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporunun ?Kurumsal Sosyal Sorumluluk? bölümünde açıklanmıştır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısıYönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 82Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıEvet (Yes)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuYönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. Net zaman belirtilmemiştir.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıŞirket?in www.prysmiangroup.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan ?Kurumsal Yönetim? bölümü içerisinde ?Esas sözleşme? nin 8.ve 9. maddesinde belirtilmiştir.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırBulunmamaktadır4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıFaaliyet raporunda "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" bölümünde yer almaktadır.Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/258320Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Mine Ayhan Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Banu Uzgur Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Banu Uzgur Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) İsmet Su Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Nevin Kocabaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mine Ayhan Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Banu Uzgur Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ercan Gökdağ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916938BIST