***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi18/10/2019Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi18/10/2021Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi04/12/2020AçıklamaBİST Kurumsal Yönetim Endeksi Temel Kuralları çerçevesinde, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından 05 Aralık 2019 tarihinde 93,29 olarak belirlenen Şirket'imiz Kurumsal Derecelendirme notu yeni derecelendirme dönemi itibariyle yapılan iyileştirmeler göz önüne alınmış ve 04 Aralık 2020 tarihinde 94,03 olarak güncellenerek rapora bağlanmıştır.Sözkonusu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Dönem Revize Raporu sonucunda, ana bölümler itibariyle tespit edilmiş olan Şirketimiz derecelendirme notu, aşağıda ana başlıklar halinde sunulmaktadırANA BÖLÜMLER AĞIRLIK NOT Pay Sahipleri %25 95,36 Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık %25 97,66 Menfaat Sahipleri %15 92,92 Yönetim Kurulu %35 90,97 TOPLAM %100 94,03 Şirket Yönetimimiz bilgisi dahilinde sürdürülen çalışmalar neticesinde, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme firmasınca hazırlanan, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuza ilişkin söz konusu Derecelendirme Raporu ekte bilgilerinize takdim edilmekle birlikte ayrıca Şirketimiz internet adresindeki (www.prysmiangroup.com.tr) Yatırımcı İlişkileri bölümünde ayrıntılı olarak yayımlanmaktadır.Bilgilerinizi arz ederiz.Saygılarımızla,Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not95,36 97,66 92,92 90,97 94,03http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891460BIST