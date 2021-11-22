***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin, 19.11.2021tarih ve E-18454353-100.06-4749 sayılı olağandışı fiyat ve miktar hareketi konulu yazısına cevabenSermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimiz payları (PRKAB) üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.Saygılarımızla,Türk Prysmian Kablo Ve Sistemleri A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978879BIST