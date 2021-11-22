***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
22.11.2021 09:20
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin, 19.11.2021tarih ve E-18454353-100.06-4749 sayılı olağandışı fiyat ve miktar hareketi konulu yazısına cevaben
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimiz payları (PRKAB) üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo Ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978879
BIST
18:051.737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
18:0510,9982
En Yüksek
|Değişim
|: -2,25%
|| -0,2534
|Açılış
|: 11,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,2115
En Düşük
10,9592
18:0512,4024
En Yüksek
|Değişim
|: -2,40%
|| -0,3053
|Açılış
|: 12,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 12,4800
|
12,6658
En Düşük
12,3613
18:05652,14
En Yüksek
|Değişim
|: -2,41%
|| -16,11
|Açılış
|: 652,14
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
665,87
En Düşük
652,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LKMNH
|11,95
|7.536.636
|% 2,57
|
|EREGL
|21,24
|1.256.906.598
|% 0,00
|
|ESEN
|28,00
|56.322.383
|% 0,00
|
|KLKIM
|18,20
|99.482.209
|% 0,00
|
|GENIL
|13,04
|54.489.303
|% 0,00
|
|EREGL
|21,24
|1.256.906.598
|% 0,00
|
|ESEN
|28,00
|56.322.383
|% 0,00
|
|KLKIM
|18,20
|99.482.209
|% 0,00
|
|GENIL
|13,04
|54.489.303
|% 0,00
|
|KATMR
|1,45
|62.707.638
|% 0,00
|
|THYAO
|17,09
|2.840.040.482
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,18
|2.342.678.981
|% 0,00
|
|GARAN
|12,05
|2.172.673.040
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,55
|1.631.656.348
|% 0,00
|
|SISE
|11,25
|1.351.008.988
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,55
|1.631.656.348
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,18
|2.342.678.981
|% 0,00
|
|ODAS
|1,60
|392.391.387
|% 0,00
|
|TSKB
|1,55
|330.495.154
|% 0,00
|
|ADESE
|1,06
|201.814.108
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9790
|10,9982
|% -2,25
|
|Euro
|12,3827
|12,4024
|% -2,40
|
|Sterlin
|14,7243
|14,7981
|% -2,36
|
|Frank
|11,7749
|11,8458
|% -2,44
|
|Riyal
|2,9204
|2,9350
|% -2,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-2,28
|
|Altın Gr.
|657
|657
|-11,15
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|-1,00
|
|Tam
|4.363
|4.472
|-12,37
|
|Yarım
|2.109
|2.163
|-5,98
|
|Çeyrek
|1.058
|1.082
|-2,99
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,71
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|8,78
|8,79
|-0,10
|
|B. Petrol
|78,60
|78,60
|-0,29
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ITTFH
Yüzde 4.23 oranında artışla 1.48 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 430, 607 adet işlem
-
17:58PRKAB
Yüzde 9.96 oranında artışla 49.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 402, 155 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 7 kaybederek (% -0.11 ) 1, 544
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, DOBUR, SANFM, GESAN, ARENA, TETMT, RALYH, SELGD, DITAS, FRIGO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MERCN, BASGZ