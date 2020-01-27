***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin üyesi olduğu Türk Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Birleşik Metal - İş Sendikası arasında yürütülen ve şirketimizin de dahil olduğu grup toplu iş sözleşmesinde ortaya çıkan uyuşmazlık süreci sonucunda Birleşik Metal - İş Sendikası tarafından grev kararı alındığı ve uygulamanın 5 Şubat 2020 tarihinde yapılacağına ilişkin yazı tarafımıza ulaşmıştır. Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla,Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814590BIST