***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.03.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben alınan 30.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımında Sn.Halil İbrahim Kongur'un Yönetim Kurulu Başkanlığına ve Sn. Cinzia Farise'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı seçilmesine karar verilmiştir.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833219BIST