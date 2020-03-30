***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2020 13:31
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.03.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben alınan 30.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımında Sn.Halil İbrahim Kongur'un Yönetim Kurulu Başkanlığına ve Sn. Cinzia Farise'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı seçilmesine karar verilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833219
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|MARKA
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|AYCES
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|% 9,96
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|SKTAS
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|GLRYH
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|RTALB
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|UZERB
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|135.573
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|MMCAS
|0,81
|13.056
|% -8,99
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|ETILR
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|% -2,14
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|PGSUS
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|% -8,80
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|GARAN
|8,02
|307.186.375
|% 1,78
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|SASA
|7,92
|295.292.388
|% 9,09
|
|IHLGM
|0,95
|141.101.661
|% 5,56
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|IHLAS
|0,48
|49.366.917
|% 2,13
|
|GSRAY
|1,94
|162.247.513
|% 0,52
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|TSPOR
|2,73
|184.291.564
|% 5,41
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|THYAO
|8,67
|488.823.815
|% -2,14
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|8,1239
|8,1647
|% 1,53
|
|Frank
|6,8297
|6,8708
|% 1,06
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|Riyal
|1,7421
|1,7508
|% 1,76
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|Alış
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|Altın Ons
|1.616
|1.618
|-11,45
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|Altın Gr.
|342
|342
|3,89
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|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
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|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
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|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
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|Çeyrek
|510
|521
|3,61
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|Gümüş.Ons
|13,94
|13,97
|-0,49
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|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|-0,03
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|B. Petrol
|26,41
|26,41
|-1,54
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