***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2020 14:33
Şirketimizin 2020 yılının 1. Çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasını takiben yapılan telekonferansa esas sunum ek
15:51101.258
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 2.498,54
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.264
En Düşük
100.086
15:516,9922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0375
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9922
En Düşük
6,9491
15:517,5876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0537
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5876
En Düşük
7,5263
15:51386,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,08
|Açılış
|: 386,60
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,10
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|7,15
|155.503.259
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.718.616
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.348.488
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|19.982.290
|% 10,00
|
|HALKS
|4,18
|301.202
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.500,00
|146.576
|% -9,63
|
|BMELK
|3,20
|423.484
|% -8,57
|
|BALAT
|2,30
|346.050
|% -8,00
|
|FRIGO
|13,90
|395.783
|% -7,33
|
|IHGZT
|4,60
|88.314
|% -7,07
|
|THYAO
|10,78
|1.050.913.116
|% 4,97
|
|GARAN
|8,31
|744.856.038
|% 2,34
|
|ASELS
|27,46
|630.992.194
|% 2,92
|
|ECILC
|4,95
|379.169.719
|% 2,70
|
|MGROS
|29,40
|377.195.809
|% 2,37
|
|THYAO
|10,78
|1.050.913.116
|% 4,97
|
|IHLGM
|1,08
|105.639.714
|% 2,86
|
|YKBNK
|2,09
|194.297.854
|% 3,98
|
|GUSGR
|3,29
|299.543.221
|% 6,13
|
|GARAN
|8,31
|744.856.038
|% 2,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6550
|8,6984
|% 0,96
|
|Frank
|7,1468
|7,1899
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8524
|1,8617
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-8,78
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.532
|-5,70
|
|Tam
|2.539
|2.594
|-9,70
|
|Yarım
|1.237
|1.268
|-2,90
|
|Çeyrek
|620
|634
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|15,24
|15,27
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|23,39
|23,39
|-1,42
|