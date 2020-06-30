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***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.06.2020 23:28
GÜNCEL HABERLER



***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Değerli Pay Sahiplerimiz,
Koronavirüs pandemisi (Covid-19) tüm dünyadaki insanların sağlığını ve güvenliğini etkilerken, yeni bir yaşam ve çalışma şekli deneyimlemiş bulunmaktayız.                   
Türk Prysmian Kablo olarak, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın sağlığının korunmasına öncelik vererek, ilgili kamu otoritelerini dinleyerek ve Prysmian Group'un tavsiyelerini yakından takip ederek çalışmalarımıza devam ettik. 
Çalışanlarımız ve İş Ortaklarımız bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Hiçbir şey insan sağlığından ve güvenliğinden daha önemli değildir. Yeni normalleşme sürecinde bizim önceliğimiz çalışanlarımızın, tesislerimizin, tüm paydaşlarımızın güvenliğini garanti etmek ve sürekli olarak iyileştirmektir. Bu zor dönemlerde, teknolojinin sunduğu tüm olanaklardan yararlanarak, iş süreçlerimizin aksamadan devam ettirilmesi sağlanmıştır. 
Bu süreçte Türk halkı için önemli olan Sancaktepe ve Yeşilköy Pandemi Hastanelerinin yapımı aşamasında yangına dayanıklı kablolarımızı tedarik etmiş bulunmaktayız.
Yeni normale adapte olurken, faaliyetlerimizi dünya standartlarında bir şirket olarak hassas ve itinalı bir yaklaşımla sürdürmeye odaklamış bulunuyoruz. Bu çerçevede eski alışkanlıklarımızı geride bırakarak ve iş modelimizi içinde yaşadığımız sürece göre dönüştürerek, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren ofislerimize kademeli olarak geri dönmeyi planlamaktayız. 
Pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız. 
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853634


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