***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.08.2020 12:43
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılının 1. Yarıyıl Finansal sonuçlarının açıklanmasını takiben yapılan telekonferansa esas sunum ekte yer almaktadır.
ilgili sunum Şirketimizin kurumsal internet sitesinde Yatırımcı ilişkileri bölümünde "Yatırımcı Sunumları" segmentinde yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865332
BIST
17:031.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,52
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
17:037,0380
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 0,1391
|Açılış
|: 7,1420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
17:038,4018
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 0,2362
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4018
En Düşük
8,1274
17:03463,06
En Yüksek
|Değişim
|: 3,61%
|| 16,12
|Açılış
|: 463,06
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
463,63
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|30,58
|5.454.028
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|419.585.306
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|30.226.269
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.560.321
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.593.273
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,58
|17.415.660
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|997.720
|% -9,99
|
|SISE
|6,29
|2.389.441.447
|% 9,39
|
|EKGYO
|2,11
|1.340.944.519
|% -0,94
|
|GARAN
|6,77
|1.258.247.032
|% 0,15
|
|KRDMD
|2,85
|850.152.378
|% 2,52
|
|GUSGR
|5,69
|775.137.103
|% -1,04
|
|EKGYO
|2,11
|1.340.944.519
|% -0,94
|
|SISE
|6,29
|2.389.441.447
|% 9,39
|
|KRDMD
|2,85
|850.152.378
|% 2,52
|
|GARAN
|6,77
|1.258.247.032
|% 0,15
|
|TSKB
|1,12
|195.505.321
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2209
|9,2672
|% 2,80
|
|Frank
|7,7338
|7,7804
|% 3,03
|
|Riyal
|1,8702
|1,8796
|% 2,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.048
|2.048
|28,36
|
|Altın Gr.
|463
|463
|16,06
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.084
|100,10
|
|Tam
|3.125
|3.174
|102,80
|
|Yarım
|1.517
|1.549
|52,50
|
|Çeyrek
|761
|776
|25,20
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,09
|1,07
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,37
|
|B. Petrol
|46,11
|46,11
|1,68
|
Seans Raporu
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-
17:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 31 artarak (% 0.52 ) 1, 228
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17:12XU100
Endeks 1, 089 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 19, 557.00 milyon TL de
-
17:11DERAS
Yüzde 9.92 oranında artışla 8.42 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 392, 520 adet işlem
-
17:10IDGYO
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.12 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 856, 240 adet işlem
-
17:09INTEM
Yüzde 8.04 oranında artışla 12.90 lira fiyatla işlem gören hissede 569, 585 adet işlem