***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.08.2020 18:01
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Doğu Avrupa'da yer alan bir rüzgar santrali projesi kapsamında ana ortağımız Prysmian Group'un da yönlendirmesi ile 6,5 -7 milyon EUR bandında yüksek gerilim kablo sipariş sözleşmesi imzalamıştır. Kablo teslimatlarının Ekim 2020'de başlaması ve Nisan 2021'e kadar tamamlanması planlanmaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869714
BIST
17:551.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 6,20
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.101
En Düşük
1.084
17:557,3741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0096
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,4005
En Düşük
7,3558
17:558,7986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0421
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8247
En Düşük
8,7426
17:55472,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,87
|Açılış
|: 472,70
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
478,22
En Düşük
468,05
BIST En Aktif Hisseler17:53
|RTALB
|57,20
|666.413.384
|% 10,00
|
|MAKTK
|2,53
|90.022.260
|% 10,00
|
|ARMDA
|29,04
|6.020.745
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,09
|9.984.536
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|338.047
|% 9,99
|
|RALYH
|13,05
|37.225.316
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|10.703.357
|% -10,00
|
|SEKFK
|4,11
|21.928.906
|% -9,87
|
|SILVR
|4,06
|193.031.096
|% -9,78
|
|EKIZ
|9,50
|1.690.821
|% -9,52
|
|GARAN
|7,11
|1.332.150.188
|% 2,16
|
|GUSGR
|6,13
|1.045.801.721
|% 9,86
|
|ASELS
|17,73
|761.684.658
|% -0,62
|
|RTALB
|57,20
|666.413.384
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,87
|611.003.383
|% 0,70
|
|EKGYO
|1,95
|569.755.283
|% 1,04
|
|KRDMD
|2,87
|611.003.383
|% 0,70
|
|GARAN
|7,11
|1.332.150.188
|% 2,16
|
|GUSGR
|6,13
|1.045.801.721
|% 9,86
|
|CEMAS
|1,59
|178.009.924
|% 3,25
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3678
|7,3770
|% -0,09
|
|Euro
|8,7859
|8,7951
|% 0,44
|
|Sterlin
|9,7145
|9,7632
|% 0,81
|
|Frank
|8,1247
|8,1737
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9580
|1,9678
|% -0,13
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|12,66
|
|Altın Gr.
|471
|471
|0,13
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|22,00
|
|Tam
|3.128
|3.207
|6,77
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|3,28
|
|Çeyrek
|758
|776
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|45,02
|45,02
|-0,35
|