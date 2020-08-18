***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Doğu Avrupa'da yer alan bir rüzgar santrali projesi kapsamında ana ortağımız Prysmian Group'un da yönlendirmesi ile 6,5 -7 milyon EUR bandında yüksek gerilim kablo sipariş sözleşmesi imzalamıştır. Kablo teslimatlarının Ekim 2020'de başlaması ve Nisan 2021'e kadar tamamlanması planlanmaktadır.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869714BIST