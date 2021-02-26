***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.02.2021 13:27
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
_
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı Finansal sonuçlarının açıklanmasını takiben yapılan telekonferansa esas sunum ekte yer almaktadır.
ilgili sunum Şirketimizin kurumsal internet sitesinde Yatırımcı ilişkileri bölümünde "Yatırımcı Sunumları" segmentinde yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913268
BIST
15:181.470
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -18,32
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
15:187,4205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0678
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
15:188,9963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0399
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
15:18421,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,67
|Açılış
|: 421,20
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler15:18
|PAMEL
|26,12
|3.194.697
|% 9,93
|
|MMCAS
|6,42
|385.822
|% 9,93
|
|SILVR
|6,65
|27.705.786
|% 9,92
|
|ARTI
|5,99
|468.016
|% 8,91
|
|BLCYT
|9,16
|54.501.487
|% 8,79
|
|AYCES
|83,70
|1.161.067
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|744.565
|% -9,99
|
|MERIT
|373,30
|6.901.322
|% -9,98
|
|ATSYH
|6,38
|800.796
|% -9,89
|
|VAKFN
|16,10
|10.282.764
|% -9,55
|
|THYAO
|13,42
|1.329.239.191
|% 0,22
|
|KOZAL
|127,60
|1.219.447.510
|% -0,47
|
|GARAN
|8,87
|983.387.703
|% -2,31
|
|PETKM
|5,18
|785.454.165
|% -1,89
|
|SASA
|40,12
|755.190.736
|% -3,79
|
|EKGYO
|2,25
|650.521.057
|% -2,60
|
|TSKB
|1,66
|366.995.121
|% -3,49
|
|KARSN
|3,92
|626.899.516
|% -7,33
|
|PETKM
|5,18
|785.454.165
|% -1,89
|
|SKBNK
|1,32
|195.202.351
|% -2,94
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4250
|7,4281
|% 1,03
|
|Euro
|8,9982
|9,0061
|% 0,55
|
|Sterlin
|10,3244
|10,3762
|% 0,54
|
|Frank
|8,1859
|8,2352
|% 1,28
|
|Riyal
|1,9782
|1,9882
|% 1,21
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|-10,28
|
|Altın Gr.
|421
|421
|2,30
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.843
|41,00
|
|Tam
|2.785
|2.857
|42,62
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|20,61
|
|Çeyrek
|675
|691
|10,31
|
|Gümüş.Ons
|26,72
|26,75
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,09
|
|B. Petrol
|65,06
|65,06
|-1,06
|