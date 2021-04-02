***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.04.2021 15:22
dirim İçeriği
Açıklamalar
13.10.2020 tarihli KAP açıklaması ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yapılan DB.KAB.19 referanslı 400 kV Çanakkale Boğaz (Lapseki 3-Sütlüce 3) Geçişi & İzmit Körfez (Hersek-Dilovası) Geçişi Denizaltı Kablo Bağlantı İşleri Projeleri ihalesi için Şirketimiz ile birlikte Prysmian Powerlink S.r.l. 'nin oluşturduğu DB.KAB. 19 Adi Ortaklığı tarafından verilen teklifin en düşük ikinci teklif olduğu ve İhalenin teknik değerlendirme aşamasında olduğu duyurulmuştu.TEİAŞ'ın talebi üzerine ihaleye verdiğimiz teklifin geçerlilik süresi uzatılmış olup değerlendirme süreci devam etmektedir.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922867
BIST
16:541.426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,59
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.424
16:548,1140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0084
|Açılış
|: 8,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1260
En Düşük
7,9826
16:549,5758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0148
|Açılış
|: 9,5150
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|Önceki Kapanış
|: 9,5450
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9,5962
En Düşük
9,4208
16:54452,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,23
|Açılış
|: 452,21
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler16:54
|DERHL
|8,69
|22.101.239
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|276.311.369
|% 9,99
|
|ALKA
|20,36
|28.953.004
|% 9,99
|
|NIBAS
|20,94
|24.108.259
|% 9,98
|
|ORGE
|13,24
|102.840.557
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,62
|565.039
|% -9,97
|
|UTPYA
|33,22
|1.075.165
|% -9,97
|
|GLRYH
|12,15
|38.968.083
|% -9,93
|
|MMCAS
|5,35
|98.940
|% -8,23
|
|RTALB
|31,16
|866.250.244
|% -7,59
|
|GARAN
|7,02
|2.096.098.742
|% 0,14
|
|BJKAS
|9,37
|1.075.539.582
|% 2,29
|
|RTALB
|31,16
|866.250.244
|% -7,59
|
|KOZAL
|123,60
|720.352.266
|% 2,32
|
|SASA
|47,30
|691.553.062
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|2.096.098.742
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,91
|333.667.940
|% -0,52
|
|GSRAY
|4,01
|577.215.968
|% -0,99
|
|BJKAS
|9,37
|1.075.539.582
|% 2,29
|
|SKBNK
|1,21
|132.609.824
|% -1,63
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1119
|8,1140
|% 0,10
|
|Euro
|9,5486
|9,5758
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,1738
|11,2298
|% -0,07
|
|Frank
|8,5723
|8,6240
|% -0,02
|
|Riyal
|2,1545
|2,1653
|% -0,03
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,41
|
|Cumhuriyet
|2.986
|3.031
|2,00
|
|Tam
|2.968
|3.043
|-1,06
|
|Yarım
|1.435
|1.472
|-0,51
|
|Çeyrek
|720
|736
|-0,25
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,01
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|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
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