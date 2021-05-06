***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.05.2021 14:42
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13.10.2020 tarihli KAP açıklaması ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yapılan DB.KAB.19 referanslı 400 kV Çanakkale Boğaz (Lapseki 3-Sütlüce 3) Geçişi & İzmit Körfez (Hersek-Dilovası) Geçişi Denizaltı Kablo Bağlantı İşleri Projeleri ihalesi için Şirketimiz ile birlikte Prysmian Powerlink S.r.l. 'nin oluşturduğu DB.KAB. 19 Adi Ortaklığı tarafından verilen teklifin en düşük ikinci teklif olduğu ve İhalenin teknik değerlendirme aşamasında olduğu ve 02.04.2021 tarihinde de ihaleye verdiğimiz teklifimizin süresinin uzatıldığı duyurulmuştu.TEİAŞ'ın talebi üzerine ihaleye verdiğimiz teklifin geçerlilik süresi tekrar uzatılmış olup değerlendirme süreci devam etmektedir.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934892
BIST
17:171.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,41
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.435
En Düşük
1.423
17:178,3076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0063
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2823
17:1710,0602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0647
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0829
En Düşük
9,9786
17:17483,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 5,95
|Açılış
|: 483,63
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
484,85
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler17:17
|TKURU
|269,50
|1.490.096
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|1.739.188
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|539.707
|% 10,00
|
|KSTUR
|327,20
|1.003.557
|% 9,98
|
|INVEO
|109,10
|79.826.909
|% 9,92
|
|DERHL
|7,97
|14.010.157
|% -6,24
|
|CANTE
|4,46
|405.076.093
|% -4,50
|
|TUREX
|9,93
|44.423.668
|% -2,46
|
|AYDEM
|8,46
|97.177.629
|% -2,31
|
|GWIND
|4,73
|72.883.421
|% -0,84
|
|KRDMD
|8,29
|3.185.949.782
|% 7,52
|
|GARAN
|7,34
|1.632.823.515
|% 1,24
|
|EREGL
|19,97
|1.429.209.129
|% 2,73
|
|THYAO
|12,88
|1.081.886.241
|% 2,22
|
|KOZAL
|121,90
|789.341.455
|% 3,83
|
|KRDMD
|8,29
|3.185.949.782
|% 7,52
|
|GARAN
|7,34
|1.632.823.515
|% 1,24
|
|YKBNK
|2,09
|461.713.317
|% 0,48
|
|PETKM
|6,83
|714.020.317
|% 1,34
|
|USAK
|2,60
|274.584.883
|% -9,72
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3041
|8,3076
|% -0,08
|
|Euro
|10,0267
|10,0602
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,4881
|11,5458
|% -0,35
|
|Frank
|9,1100
|9,1649
|% 0,46
|
|Riyal
|2,2083
|2,2194
|% -0,08
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|23,73
|
|Altın Gr.
|485
|485
|7,02
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,23
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,22
|
|B. Petrol
|68,30
|68,30
|-0,66
|
Seans Raporu
17:17
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-
17:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 91 artarak (% 1.08 ) 1, 493
-
17:31
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MRSHL, TKURU
-
17:31XU100
Endeks 1, 430 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 17, 078.00 milyon TL de
-
17:31TDGYO
Yüzde 8.19 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 236, 633 adet işlem
-
17:30BURCE
Yüzde 5.02 oranında artışla 22.58 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 704 adet işlem