***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.07.2021 15:18
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.06.2021 dönemi Finansal sonuçlarının açıklanmasını takiben yapılan telekonferansa esas sunum ekte yer almaktadır.
ilgili sunum Şirketimizin kurumsal internet sitesinde Yatırımcı ilişkileri bölümünde "Yatırımcı Sunumları" segmentinde yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952590
BIST
15:301.388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 26,77
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.389
En Düşük
1.371
15:308,4989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0493
|Açılış
|: 8,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4837
15:3010,1389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 10,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
15:30498,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,75
|Açılış
|: 498,51
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler15:30
|KTSKR
|20,02
|12.210.857
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.885.900
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.650.056
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|38.931.754
|% 9,47
|
|KUYAS
|2,79
|55.213.549
|% 9,41
|
|MEGAP
|7,40
|62.924.053
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|62.924.053
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|TUREX
|10,36
|68.286.157
|% -4,34
|
|EREGL
|20,04
|937.188.365
|% 6,99
|
|GARAN
|8,26
|763.829.392
|% 0,73
|
|KRDMD
|7,84
|747.988.517
|% 4,12
|
|THYAO
|12,87
|511.269.225
|% 2,47
|
|PETKM
|5,68
|305.885.925
|% 1,07
|
|KRDMD
|7,84
|747.988.517
|% 4,12
|
|GARAN
|8,26
|763.829.392
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,28
|183.251.821
|% 0,88
|
|KARSN
|4,17
|276.752.812
|% 2,46
|
|SKBNK
|1,05
|65.611.268
|% 0,96
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4955
|8,4989
|% -0,58
|
|Euro
|10,0852
|10,1389
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,8297
|11,8890
|% -0,18
|
|Frank
|9,3176
|9,3737
|% -0,42
|
|Riyal
|2,2590
|2,2704
|% -0,60
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|17,70
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,88
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|21,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|20,29
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|9,82
|
|Çeyrek
|796
|815
|4,90
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,52
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,11
|
|B. Petrol
|74,27
|74,27
|0,40
|