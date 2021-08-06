***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.08.2021 09:28
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Andrea Pirondini, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden 06.08.2021 tarihi itibariyle istifa etmiştir.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955246
BIST
18:051.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
0
En Düşük
0
18:058,5445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0246
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5468
En Düşük
8,5140
18:0510,1118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0049
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1257
En Düşük
10,0744
18:05494,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,39
|Açılış
|: 494,58
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
495,16
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GENIL
|11,82
|26.996.951
|% 0,00
|
|GENIL
|11,82
|26.996.951
|% 0,00
|
|GENIL
|11,82
|26.996.951
|% 0,00
|
|GENIL
|11,82
|26.996.951
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5397
|8,5445
|% 0,29
|
|Euro
|10,1059
|10,1118
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,8549
|11,9144
|% 0,20
|
|Frank
|9,3756
|9,4321
|% 0,20
|
|Riyal
|2,2712
|2,2826
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-3,98
|
|Altın Gr.
|494
|494
|0,13
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,19
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|0,01
|
|B. Petrol
|71,79
|71,79
|0,50
|