***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2021 17:17
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.09.2021 tarihli mali tablolar ve dipnotları açıklamalarını takiben detaylı yorum ve açıklamarın yer aldığı sunum ve bilgi notunu ekte sunulmaktadır.
Sunum Aynı zamanda Şirketimizin kurumsal internet sitesinde Yatırımcı ilişkileri bölümünde "Yatırımcı Sunumları" segmentinde yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972864
BIST
18:051.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,05
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.521
En Düşük
1.503
18:059,5113
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0244
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
18:0511,0504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0166
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
18:05548,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,43
|Açılış
|: 548,84
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|39,60
|41.032.564
|% 10,00
|
|SELVA
|9,92
|66.567.003
|% 9,98
|
|JANTS
|64,50
|327.029.972
|% 9,97
|
|KARYE
|20,10
|80.755.862
|% 9,90
|
|RHEAG
|2,22
|7.872.396
|% 9,90
|
|BIOEN
|25,00
|421.588.738
|% -7,41
|
|ISGSY
|8,08
|217.209.084
|% -7,13
|
|KSTUR
|249,20
|446.317
|% -6,25
|
|EUKYO
|4,54
|2.949.384
|% -6,00
|
|IZTAR
|23,02
|6.588.255
|% -5,96
|
|GARAN
|9,56
|2.892.891.791
|% 3,46
|
|THYAO
|14,85
|1.483.518.030
|% 1,02
|
|EREGL
|19,77
|1.409.150.055
|% -1,15
|
|AKBNK
|5,78
|1.144.116.238
|% 3,58
|
|ASELS
|16,48
|1.002.592.502
|% -2,89
|
|YKBNK
|2,66
|933.623.512
|% 2,31
|
|GARAN
|9,56
|2.892.891.791
|% 3,46
|
|EKGYO
|1,97
|395.646.468
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,78
|1.144.116.238
|% 3,58
|
|DOHOL
|2,66
|361.839.724
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5095
|9,5113
|% -0,26
|
|Euro
|11,0431
|11,0504
|% -0,15
|
|Sterlin
|13,0213
|13,0866
|% -0,54
|
|Frank
|10,3278
|10,3900
|% -0,03
|
|Riyal
|2,5289
|2,5415
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,32
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,14
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,27
|84,27
|-1,38
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56ERBOS
Yüzde 4.56 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 587, 888 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 04 artarak (% 0.30 ) 1, 332
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, KARYE, HEDEF, ATATP, ZRGYO
-
17:55
UMPAS, ZRGYO, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:55
RODRG, BERA, ANGEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında