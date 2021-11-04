***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.11.2021 13:14
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği ekinin 4.2.8 maddesine uygun olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerimiz için halihazırda var olan "Yönetici Sorumluluk Sigortası", şirket sermayemizin %25'ini aşan bir bedel ile 2021 yılında yenilenmiştir.
Sayın hissedarlarımız ve kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974684
BIST
13:161.570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 22,74
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.572
En Düşük
1.562
13:169,7153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0746
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7196
En Düşük
9,6257
13:1611,2302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0296
|Açılış
|: 11,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2804
En Düşük
11,1804
13:16554,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 5,75
|Açılış
|: 554,24
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
554,53
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler13:16
|PAMEL
|59,40
|6.796.245
|% 10,00
|
|PRKAB
|27,16
|95.098.541
|% 9,96
|
|HLGYO
|2,88
|48.531.416
|% 9,92
|
|BALAT
|9,11
|708.949
|% 9,89
|
|ADESE
|1,25
|54.896.689
|% 9,65
|
|BASGZ
|28,04
|9.162.378
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.156.428
|% -9,95
|
|CANTE
|12,13
|63.902.259
|% -6,69
|
|IHAAS
|4,73
|215.567.846
|% -6,52
|
|TETMT
|163,70
|1.910.957
|% -5,65
|
|THYAO
|16,68
|1.992.242.663
|% 7,06
|
|GARAN
|10,48
|1.296.482.501
|% 0,96
|
|KRDMD
|7,30
|478.901.677
|% 0,69
|
|TSKB
|1,53
|456.086.611
|% 2,00
|
|TUPRS
|145,20
|356.631.148
|% 1,75
|
|TSKB
|1,53
|456.086.611
|% 2,00
|
|SKBNK
|1,10
|154.915.560
|% 0,92
|
|GARAN
|10,48
|1.296.482.501
|% 0,96
|
|THYAO
|16,68
|1.992.242.663
|% 7,06
|
|GLYHO
|1,94
|219.621.998
|% 7,78
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7093
|9,7153
|% 0,77
|
|Euro
|11,2231
|11,2302
|% 0,26
|
|Sterlin
|13,1477
|13,2136
|% -0,04
|
|Frank
|10,5598
|10,6234
|% 0,28
|
|Riyal
|2,5736
|2,5865
|% 0,46
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|6,28
|
|Altın Gr.
|554
|554
|5,28
|
|Cumhuriyet
|3.663
|3.718
|22,00
|
|Tam
|3.648
|3.739
|21,19
|
|Yarım
|1.763
|1.809
|10,25
|
|Çeyrek
|884
|904
|5,12
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,64
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,07
|
|B. Petrol
|83,17
|83,17
|1,18
|