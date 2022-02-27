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***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.02.2022 21:52
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 25.02.2022 tarihli toplantısı ve 2022/6 nolu alınan kararla  
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri/Kararları/Rehberleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ilgili hükümleri  ve kamuya açıklanmış bulunan "Kar Dağıtım Politikası" dikkate alınarak yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde
Çıkarılmış sermayenin %5,30'una tekabül eden 11.494.822.-TL'nin, 25 Mayıs 2022 tarihinden itibaren ortaklarımıza temettü olarak  nakden ve 1 TL nominal değerli beher hisse için brüt 0,053036628.-TL üzerinden %10 hesaplanacak vergi düşüldükten sonra, net olarak 0,047732965.-TL dağıtılmasına, geri kalan kısmın tamamının "Olağanüstü Yedek" olarak şirket bünyesinde bırakılmasına
Bu hususlarda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve kar dağıtım teklifinin 2021 yılı mali dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına işbu kararı imza eden üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir. 
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004943


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Cumhuriyet 5.619 5.704 -466,00  
Tam 5.596 5.742 -463,92  
Yarım 2.705 2.778 -224,42  
Çeyrek 1.357 1.389 -112,20  
Gümüş.Ons 24,22 24,25 0,09  
Gümüş Gr. 10,74 10,75 -0,13  
B. Petrol 94,96 94,96 -0,46  
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