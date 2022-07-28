***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2022 15:47
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 30.06.2022 tarihli mali tablolar ve dipnotlarına takiben detaylı yorum ve açıklamaların yer aldığı sunumumuz ekte sunulmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048575
BIST
16:562.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,78
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.542
16:5617,9068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0277
|Açılış
|: 17,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
16:5618,2380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0363
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
16:561.007,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 10,02
|Açılış
|: 1.007,26
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.011,56
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler16:56
|PRKAB
|29,04
|259.068.341
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.787.145
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|LIDFA
|9,83
|163.318.771
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|80.256.932
|% -9,95
|
|FENER
|49,84
|335.908.463
|% -8,72
|
|MTRKS
|57,30
|19.740.102
|% -7,80
|
|YEOTK
|88,25
|221.854.040
|% -5,16
|
|THYAO
|49,70
|2.611.489.861
|% 0,00
|
|SISE
|21,36
|1.593.883.193
|% 1,04
|
|YKBNK
|4,67
|1.218.890.870
|% -2,91
|
|AKBNK
|8,53
|1.101.572.954
|% -3,40
|
|EKGYO
|3,18
|1.040.920.781
|% -1,24
|
|EKGYO
|3,18
|1.040.920.781
|% -1,24
|
|YKBNK
|4,67
|1.218.890.870
|% -2,91
|
|SKBNK
|1,62
|301.838.647
|% 0,00
|
|ODAS
|3,75
|578.926.921
|% 1,63
|
|TSKB
|2,60
|392.122.214
|% -0,76
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8973
|17,9068
|% 0,15
|
|Euro
|18,1927
|18,2380
|% -0,20
|
|Sterlin
|21,6805
|21,7892
|% 0,04
|
|Frank
|18,6355
|18,7477
|% 0,41
|
|Riyal
|4,7577
|4,7816
|% 0,24
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|15,32
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|12,84
|
|Cumhuriyet
|6.716
|6.818
|85,00
|
|Tam
|6.733
|6.800
|9,00
|
|Yarım
|3.281
|3.324
|4,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.662
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,64
|19,67
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|0,43
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,51
|
Seans Raporu
16:56
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-
17:10ULAS
Yüzde 6.69 oranında artışla 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 634, 760 adet işlem
-
17:09BIZIM
Yüzde 9.84 oranında artışla 22.54 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 350, 818 adet işlem
-
17:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, YKBNK, GARAN
-
17:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, SASA, TOASO
-
17:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 13 kaybederek (% -0.05 ) 2, 241