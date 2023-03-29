***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2023 14:41
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben alınan 29.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımında Sn.Halil İbrahim Kongur'un Yönetim Kurulu Başkanlığına ve Sn. Ülkü Özcan'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı seçilmesine karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129202
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