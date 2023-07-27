***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.07.2023 13:22
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 30.06.2023 tarihli mali tablolar ve dipnotlarına takiben detaylı yorum ve açıklamaların yer aldığı sunumumuz ekte sunulmaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175756
BIST
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13:586.813
En Düşük
|Değişim
|: 1,03%
|| 69,27
|Açılış
|: 6.799
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|Önceki Kapanış
|: 6.744
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6.766
En Yüksek
6.842
13:5826,9567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0497
|Açılış
|: 26,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0437
En Düşük
26,8361
13:5830,0557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,2022
|Açılış
|: 30,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
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30,0773
En Düşük
29,7097
13:581.713,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,40
|Açılış
|: 1.713,01
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|Önceki Kapanış
|: 1.706,61
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1.717,92
En Düşük
1.701,70
BIST En Aktif Hisseler13:58
|KTLEV
|32,56
|135.402.014
|% 10,00
|
|CVKMD
|255,20
|659.550.990
|% 10,00
|
|KTSKR
|66,55
|118.911.612
|% 10,00
|
|ZEDUR
|73,20
|42.207.145
|% 9,99
|
|GSDHO
|4,96
|172.844.803
|% 9,98
|
|PENTA
|27,18
|956.775.945
|% -10,00
|
|EUYO
|11,79
|8.647.261
|% -10,00
|
|AVHOL
|143,20
|5.713.941
|% -9,99
|
|FORTE
|72,80
|165.782.615
|% -6,19
|
|EKIZ
|23,18
|1.149.226
|% -4,14
|
|KOZAL
|29,42
|6.978.044.418
|% 4,92
|
|YKBNK
|13,01
|4.537.289.285
|% 2,20
|
|CANTE
|18,72
|4.366.490.759
|% 6,12
|
|KOZAA
|63,80
|4.020.518.727
|% 5,11
|
|THYAO
|224,00
|3.900.133.245
|% -0,04
|
|YKBNK
|13,01
|4.537.289.285
|% 2,20
|
|EKGYO
|8,48
|2.219.752.301
|% 1,92
|
|CANTE
|18,72
|4.366.490.759
|% 6,12
|
|KOZAL
|29,42
|6.978.044.418
|% 4,92
|
|ODAS
|11,27
|1.814.102.289
|% 3,97
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9512
|26,9567
|% 0,18
|
|Euro
|30,0315
|30,0557
|% 0,68
|
|Sterlin
|34,8314
|35,0061
|% 0,31
|
|Frank
|31,3457
|31,5345
|% 0,66
|
|Riyal
|7,1636
|7,1995
|% 0,14
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|4,14
|
|Altın Gr.
|1.712
|1.713
|6,02
|
|Cumhuriyet
|11.404
|11.576
|27,00
|
|Tam
|11.152
|11.228
|-27,00
|
|Yarım
|5.567
|5.640
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.792
|2.820
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,07
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|21,71
|21,73
|0,15
|
|B. Petrol
|83,05
|83,05
|0,49
|