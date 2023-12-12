***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Mali ve İdari İşler Direktörlüğü görevini yürüten Sayın Mirko Beretta, Şubat 2024 içerisinde görevinden ayrılma kararı aldığını ortaklığımıza bildirmiştir.Kendisinin görevden ayrılacağı kesin tarih bilahare paydaşlarımızın bilgisine iletilecek olup Şirketimiz kendisinin görev tarihinin dolması sonrasında yerine yeni bir Mali ve İdari İşler Direktörü atanması için gerekli çalışmalara ivedilikle başlamıştır.Pay Sahiplerimizin bilgisine sunulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Saygılarımızla,Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224846BIST