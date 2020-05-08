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***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

08.05.2020 00:31
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***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 2019 yılı içersinde gerçekleştirdiği bedelli sermaye artırımına ilişkin Denetim Komitesi tarafından hazırlanan  "Sermaye Arttırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor " ekte yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla, 
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843516


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