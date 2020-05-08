***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2019 yılı içersinde gerçekleştirdiği bedelli sermaye artırımına ilişkin Denetim Komitesi tarafından hazırlanan "Sermaye Arttırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor " ekte yer almaktadır.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843516BIST