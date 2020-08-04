***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.08.2020 21:41
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Halil İbrahim Kongur Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis İcrada Görevli Türk Prysmian Kablo ("TPK") Fabrika Direktörü & TPK Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil
CINZIA FARISE Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist İcrada Görevli TPK Genel Müdür & Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
ERCAN GÖKDAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist İcrada Görevli MEAT Bölge CFO&TPK Mali ve İdari İşler Direktörü (CFO) & Planlama ve Kontrol Müdürü & Prysmian Danimarka Mali ve İdari İşler Direktörü &TPK Planlama ve Kontrol Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi
MARIA CRISTINA BIFULCO Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 08.07.2020 İcrada Görevli Değil Prysmian S.p.A Yatırımcı İlişkileri Direktörü Bağımsız Üye Değil
Andrea Pirondini Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Prysmian Group Operasyon Direktörü (COO) & Pirelli Tyre S.p.A.'nın Operasyon Direktörlüğü Bağımsız Üye Değil
BANU UZGUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi
İSMET SU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi
MİNE AYHAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 30.03.2020 Europ Asistance Türkiye ve Paris merkezli Europ Assistance Holding ve Europ Assistance SA şirketlerinin Yönetim Kurullarında da Başkan ve Üye, Generali Türkiye Yönetim Kurulu BaşkanI Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Halil İbrahim Kongur Yönetim Kurulu Başkanı & Fabrika Direktörü Mühendis Türk Prysmian Kablo ("TPK") Fabrika Direktörü & TPK Yönetim Kurulu Başkanı
CINZIA FARISE Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & Genel Müdür Ekonomist Prysmian Group Enerji ve Altyapı İşkolu Başkan Yardımcısı
Ercan Gökdağ Mali İşler Direktörü&Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist MEAT Bölge CFO&TPK Planlama ve Kontrol Müdürü&Prysmian Danimarka Mali ve İdari İşler Direktörü
PIER FRANCESCO FACCINI Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Prysmian S.p.A Group CFO
Andrea Pirondini Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Prysmian Group Operasyon Direktörü (COO) & Pirelli Tyre S.p.A.'nın Operasyon Direktörlüğü
BANU UZGUR Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist
İSMET SU Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Avukat
MİNE AYHAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Europ Asistance Türkiye ve Paris merkezli Europ Assistance Holding ve Europ Assistance SA şirketlerinin Yönetim Kurullarında da Başkan ve Üye , Generali Türkiye Yönetim Kurulu Başkan
İbrahim Etem Bakaç Yurtiçi Satış Direktörü Mühendis Satış ve Pazarlama Direktörü
Ufuk Çolak Telekom Satış Müdürü Mühendis Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü
İLKER BERTAN BİLGİN LOJİSTİK MÜDÜRÜ Mühendis ÜRETİM PLANLAMA ŞEFİ
MERT ERDEN Endüstriyel Satış Müdürü Mühendis Türk Prysmian Kablo İstanbul Bölge Satış Müdür
İdris Çolakgil Bilgi Teknolojileri Müdürü Mühendis
AYSUN KALMIK İnsan Kaynakları Direktörü Ekonomist
NEVİN KOCABAŞ Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
Faik Kürkçü Taahhüt Grubu Satış Direktörü Mühendis Kamu Kuruluşları Satış Müdürü
İlhan Öztürk Petrol ve Gaz Menat&CIS Bölge Satış Direktörü Mühendis Özel Kablolar Satış Direktörü, İhracat Satış Müdürü
ERDINÇ YÜKSEL Ar-Ge Müdürü Mühendis Kalite Müdürü
MURAT TEZCAN İhracat Satış Direktörü Mühendis TPKS İhracat Satış Direktörü & OGP Global Satış Direktörü
Yiğit Türsoy Hukuk İşleri Direktörü Avukat
Tamer Yavuztürk Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Mühendis Özel Müşteriler Satış Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865094
BIST