***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.01.2022 14:41
Lisans Belge No
Ercan Gökdağ MEAT Bölge CFO 01.09.2016 224 2703000 tpks@prysmiangroup.com
Halil Erbi Muhasebe Müdürü 21.01.2022 224 2703082 halil.erbi@prysmiangroup.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995628
BIST
16:511.994
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -20,45
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.021
En Düşük
1.987
16:5113,4177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0410
|Açılış
|: 13,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3700
|
13,4600
En Düşük
13,3152
16:5115,2257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0817
|Açılış
|: 15,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1700
|
15,2535
En Düşük
15,0961
16:51793,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,24
|Açılış
|: 793,22
|
|Önceki Kapanış
|: 789,98
|
796,77
En Düşük
787,04
BIST En Aktif Hisseler16:51
|LINK
|33,44
|27.606.705
|% 10,00
|
|SANEL
|9,58
|7.502.472
|% 9,99
|
|KGYO
|6,86
|26.894.324
|% 9,94
|
|EDATA
|24,16
|28.042.406
|% 9,92
|
|LIDFA
|4,87
|56.807.896
|% 9,44
|
|EMNIS
|27,12
|836.773
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,26
|186.082.848
|% -9,93
|
|UZERB
|60,00
|541.193
|% -9,09
|
|KLNMA
|15,26
|339.164
|% -9,06
|
|EKIZ
|7,10
|2.477.252
|% -8,62
|
|THYAO
|27,12
|2.468.281.659
|% -3,49
|
|KRDMD
|12,20
|2.406.589.742
|% -3,56
|
|SISE
|13,88
|1.398.515.175
|% 0,65
|
|GARAN
|11,88
|1.296.031.663
|% -0,50
|
|PETKM
|8,77
|1.224.591.940
|% -1,02
|
|YKBNK
|3,99
|978.564.689
|% -0,75
|
|KRDMD
|12,20
|2.406.589.742
|% -3,56
|
|EKGYO
|2,40
|416.862.106
|% 0,00
|
|PETKM
|8,77
|1.224.591.940
|% -1,02
|
|TSKB
|1,54
|185.203.097
|% -1,28
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3989
|13,4177
|% 0,31
|
|Euro
|15,2179
|15,2257
|% 0,54
|
|Sterlin
|18,1399
|18,2308
|% 0,19
|
|Frank
|14,6403
|14,7285
|% 0,97
|
|Riyal
|3,5625
|3,5804
|% 0,30
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|3,74
|
|Altın Gr.
|793
|793
|3,50
|
|Cumhuriyet
|5.262
|5.342
|-2,00
|
|Tam
|5.237
|5.370
|-4,15
|
|Yarım
|2.531
|2.597
|-2,01
|
|Çeyrek
|1.270
|1.299
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,58
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,58
|0,07
|
|B. Petrol
|87,58
|87,58
|-0,80
|
Seans Raporu
16:51
daha fazla
-
17:04OZKGY
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 806, 262 adet işlem
-
17:04OZKGY
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 806, 262 adet işlem
-
17:02XU100
Endeks 1, 994 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 99 altında . İşlem hacmi 23, 882.00 milyon TL de
-
17:00YKSLN
Yüzde -5.75 oranında düşüşle 6.56 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 410, 094 adet işlem
-
16:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, KRDMD, THYAO