PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|8,69
|58.087.701
|% 10,00
|GARFA
|10,34
|24.647.226
|% 10,00
|KAREL
|19,14
|144.469.435
|% 10,00
|AKMGY
|46,82
|8.762.586
|% 9,96
|HDFGS
|4,42
|86.773.678
|% 9,95
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,9891
|9,0342
|% -0,78
|Frank
|7,5221
|7,5674
|% -0,25
|Riyal
|1,8338
|1,8430
|% -0,72
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|2.023
|2.024
|4,26
|Altın Gr.
|448
|448
|5,98
|Cumhuriyet
|2.933
|2.982
|31,80
|Tam
|3.021
|3.069
|32,80
|Yarım
|1.466
|1.496
|16,00
|Çeyrek
|735
|750
|8,00
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,10
|0,07
|Gümüş Gr.
|5,80
|5,81
|0,04
|B. Petrol
|44,33
|44,33
|-0,01
Seans Raporu
- 17:59AVTUR Yüzde -8.48 oranında düşüşle 2.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 764, 678 adet işlem
- 17:58TEKTU Yüzde -8.72 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 972, 961 adet işlem
- 17:57YUNSA Yüzde -9.96 oranında düşüşle 12.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 519, 268 adet işlem
- 17:56XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 94 kaybederek (% -4.52 ) 1, 203
- 17:56XU100 Endeks 1, 068 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 26 altında . İşlem hacmi 20, 812.00 milyon TL de