***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
26.10.2022 18:52
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2022
Karar Sayısı
2022/18 - 19
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
MALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 26.10.2022
KARAR SAYISI : 2022/18
01.01.2022 ile 30.09.2022 tarihleri arası bağımsız denetimden geçmemiş dokuz (9) aylık döneme ait konsolide mali tablolar ve dipnotlarının uygun olduğu, aşağıda imzası bulunan üyelerin oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.
FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 26.10.2022
KARAR SAYISI : 2022/19
Yapılan görüşmeler neticesinde, 01.01.2022 – 30.09.2022 tarihleri arasındaki dokuz aylık döneme ait Ara Dönem Faaliyet Raporu'nun uygun olduğu, aşağıda imzası bulunan üyeler tarafından oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074498
BIST
18:053.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 1,35
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.959
18:0518,6074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0046
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
18:0518,7589
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,2081
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7642
En Düşük
18,4735
18:05996,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,70
|Açılış
|: 996,49
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|5,06
|1.890.202
|% 10,00
|
|CANTE
|140,80
|95.086.203
|% 10,00
|
|DITAS
|38,50
|26.069.250
|% 10,00
|
|HEDEF
|11,00
|49.746.744
|% 10,00
|
|ORMA
|54,95
|2.902.092
|% 9,99
|
|AGYO
|7,53
|61.195.203
|% -9,93
|
|KERVN
|0,65
|3.787.794
|% -9,72
|
|UFUK
|63,60
|4.141.198
|% -5,99
|
|YEOTK
|54,00
|87.347.779
|% -5,51
|
|ALKA
|37,42
|321.095.024
|% -5,27
|
|THYAO
|98,80
|5.712.142.582
|% -1,69
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 1,68
|
|ASELS
|33,22
|3.336.474.203
|% 4,14
|
|SISE
|34,00
|2.893.353.413
|% 0,53
|
|TUPRS
|367,90
|2.731.244.097
|% -1,76
|
|EKGYO
|4,57
|1.962.743.624
|% 0,88
|
|TSKB
|3,09
|1.121.343.746
|% -2,83
|
|SKBNK
|2,08
|748.271.210
|% -3,70
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 1,68
|
|ODAS
|7,95
|1.650.968.009
|% 3,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5910
|18,6074
|% 0,02
|
|Euro
|18,7348
|18,7589
|% 1,12
|
|Sterlin
|21,5382
|21,6462
|% 1,22
|
|Frank
|18,7702
|18,8833
|% 0,75
|
|Riyal
|4,9330
|4,9578
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|13,57
|
|Altın Gr.
|997
|997
|8,04
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.695
|6.775
|17,00
|
|Yarım
|3.262
|3.309
|8,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.658
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,52
|19,56
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|0,10
|
|B. Petrol
|94,05
|94,05
|2,31
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59BJKAS
Yüzde 6.25 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 852, 783 adet işlem
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17:58ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 633 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TCELL, TOASO
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKSEN, ASELS, HEKTS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 88 kaybederek (% -0.03 ) 3, 516