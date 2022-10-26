***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi26/10/2022Karar Sayısı2022/18 - 19Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıMALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ : 26.10.2022KARAR SAYISI : 2022/1801.01.2022 ile 30.09.2022 tarihleri arası bağımsız denetimden geçmemiş dokuz (9) aylık döneme ait konsolide mali tablolar ve dipnotlarının uygun olduğu, aşağıda imzası bulunan üyelerin oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ : 26.10.2022KARAR SAYISI : 2022/19Yapılan görüşmeler neticesinde, 01.01.2022 – 30.09.2022 tarihleri arasındaki dokuz aylık döneme ait Ara Dönem Faaliyet Raporu'nun uygun olduğu, aşağıda imzası bulunan üyeler tarafından oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Saygılarımızla,Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074498BIST