Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu

27.02.2023 18:14
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu


***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sürdürülebilirlik Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Beyanı ekte pdf olarak yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117210


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.197
Değişim :  2,74% |  138,69
Açılış :  5.076  
Önceki Kapanış :  5.059  
En Yüksek
5.204 En Düşük
4.980
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RODRG 67,65 39.277.230 % 10,00  
BFREN 5.237,10 108.735.141 % 10,00  
KRSTL 9,68 71.302.929 % 10,00  
AKSA 94,10 994.222.737 % 9,99  
GUBRF 234,80 2.502.998.578 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,8811 18,8852 % 0,05  
Euro 20,0251 20,0358 % 0,64  
Sterlin 22,6936 22,8074 % 0,98  
Frank 20,0823 20,2032 % 0,50  
Riyal 5,0176 5,0427 % -0,03  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.818 1.819 7,58  
Altın Gr. 1.105 1.105 5,73  
Cumhuriyet 7.466 7.579 0,00  
Tam 7.521 7.580 -44,00  
Yarım 3.674 3.709 -22,00  
Çeyrek 1.837 1.855 -10,00  
Gümüş.Ons 20,68 20,71 -0,07  
Gümüş Gr. 12,56 12,58 -0,03  
B. Petrol 81,96 81,96 -0,86  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru