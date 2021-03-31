***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.03.2021 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyeleri seçimi, yapılmış olup, yapılan görüşmeler neticesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 4.5'de sayılan ilkeler gözetilerek- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 kişiden teşkiline, Bağımsız Yönetim Kurulu sıfatını haiz Sayın Banu Uzgur'un Komite Başkanı olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu sıfatını haiz Sayın Mine Ayhan'ın ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği Madde 11/2 bendine uygun olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Nevin Kocabaş'ın Komite Üyesi olarak atanmasına,- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 3 kişiden teşkiline, Bağımsız Yönetim Kurulu sıfatını haiz Sayın Mine Ayhan'ın Komite Başkanı olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Banu Uzgur ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmet Su'nun Komite Üyesi olarak atanmasına,- Denetim Komitesi'nin 3 kişiden teşkiline, Bağımsız Yönetim Kurulu sıfatını haiz Sayın İsmet Su'nun Komite Başkanı olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Banu Uzgur ve Bağımsız Yönetim Kurulu sıfatını haiz Sayın Mine Ayhan'ın Komite Üyesi olarak atanmasına,- Yönetim Kurulu bünyesinde bu şekilde teşkil edilen komitelerin sorumluluklarını Şirketimizin 31.01.2013 tarih, 2013/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Görev ve Çalışma Esaslarına göre yerine getirmesine, kararı imza eden üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922460BIST