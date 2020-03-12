PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|76.255.409
|% 20,00
|VKING
|3,87
|13.839.264
|% 13,82
|ECILC
|4,51
|457.662.972
|% 13,03
|PINSU
|2,63
|27.851.510
|% 10,97
|SELEC
|8,13
|222.475.221
|% 10,16
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9214
|7,9611
|% -0,23
|Frank
|6,6146
|6,6545
|% 0,30
|Riyal
|1,6727
|1,6811
|% 1,38
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|-54,91
|Altın Gr.
|319
|319
|-7,24
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|Tam
|2.114
|2.168
|-65,86
|Yarım
|1.022
|1.049
|-31,86
|Çeyrek
|513
|524
|-15,93
|Gümüş.Ons
|15,85
|15,88
|-0,89
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,22
|-0,14
|B. Petrol
|33,73
|33,73
|-2,06
Seans Raporu
- 17:59HUBVC Yüzde -20.00 oranında düşüşle 16.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 426, 964 adet işlem
- 17:58KARSN Yüzde -14.29 oranında düşüşle 1.32 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 025, 690 adet işlem
- 17:57DMSAS Yüzde -15.71 oranında düşüşle 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 645, 056 adet işlem
- 17:56SANFM Yüzde -12.18 oranında düşüşle 4.47 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 825 adet işlem
- 17:55 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, THYAO, KOZAL