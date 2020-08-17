***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.08.2020 10:59
***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRKME]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869309
BIST
15:231.083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,45
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
15:237,3947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0376
|Açılış
|: 7,4270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3968
En Düşük
7,3558
15:238,7753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0614
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,7753
En Düşük
8,7054
15:23465,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,48
|Açılış
|: 465,60
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
465,98
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler15:23
|HUBVC
|16,94
|65.958.675
|% 10,00
|
|ARMDA
|26,40
|8.197.551
|% 10,00
|
|SUMAS
|18,70
|208.000
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|45.698.473
|% 9,99
|
|FMIZP
|88,20
|1.321.773
|% 9,98
|
|RALYH
|14,50
|15.930.443
|% -9,99
|
|KSTUR
|71,60
|131.030
|% -9,99
|
|SILVR
|4,50
|65.570.023
|% -9,82
|
|PKENT
|700,00
|1.053.500
|% -9,79
|
|DEVA
|21,06
|123.606.322
|% -7,14
|
|GARAN
|6,94
|757.565.770
|% 2,36
|
|RTALB
|50,55
|641.445.509
|% 6,87
|
|EKGYO
|1,92
|629.129.118
|% -0,52
|
|KLGYO
|8,47
|604.258.027
|% 1,07
|
|KRDMD
|2,80
|501.125.931
|% 2,56
|
|EKGYO
|1,92
|629.129.118
|% -0,52
|
|KRDMD
|2,80
|501.125.931
|% 2,56
|
|YKBNK
|2,09
|258.949.094
|% 0,97
|
|GARAN
|6,94
|757.565.770
|% 2,36
|
|PETKM
|3,76
|378.180.104
|% 4,16
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3916
|7,3947
|% 0,51
|
|Euro
|8,7691
|8,7753
|% 0,70
|
|Sterlin
|9,6466
|9,6950
|% 0,51
|
|Frank
|8,1122
|8,1611
|% 0,64
|
|Riyal
|1,9662
|1,9760
|% 0,52
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|14,47
|
|Altın Gr.
|466
|466
|5,52
|
|Cumhuriyet
|3.091
|3.138
|-35,00
|
|Tam
|3.082
|3.158
|24,33
|
|Yarım
|1.489
|1.528
|11,77
|
|Çeyrek
|747
|764
|5,89
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,34
|0,87
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,21
|
|B. Petrol
|44,64
|44,64
|-0,16
|