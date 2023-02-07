***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 10:18
***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110287
BIST
11:454.744
En Yüksek
|Değişim
|: -3,78%
|| -186,28
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.728
11:4518,8354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
11:4520,1928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0164
|Açılış
|: 20,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
11:451.134,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,11
|Açılış
|: 1.134,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,97
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler11:43
|KONYA
|2.964,50
|86.110.213
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|8.748.106
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|14.451.853
|% 9,99
|
|CANTE
|64,80
|56.760.979
|% -10,00
|
|AKGRT
|2,88
|41.156.620
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|6.034.982
|% -10,00
|
|VKING
|36,40
|1.732.676
|% -9,99
|
|BSOKE
|5,75
|214.608.806
|% -9,87
|
|THYAO
|133,80
|1.328.580.376
|% -4,36
|
|KRDMD
|18,10
|1.308.899.553
|% 2,49
|
|ASELS
|54,55
|1.001.371.809
|% -7,23
|
|EREGL
|39,16
|817.616.877
|% -2,25
|
|KOZAL
|525,50
|756.835.778
|% 0,38
|
|KRDMD
|18,10
|1.308.899.553
|% 2,49
|
|EKGYO
|7,16
|293.956.422
|% -1,51
|
|BSOKE
|5,75
|214.608.806
|% -9,87
|
|YKBNK
|8,52
|291.435.243
|% -4,05
|
|BUCIM
|6,08
|189.520.731
|% 8,96
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8275
|18,8306
|% 0,02
|
|Euro
|20,1751
|20,1824
|% -0,13
|
|Sterlin
|22,5727
|22,6859
|% 0,04
|
|Frank
|20,2324
|20,3543
|% 0,15
|
|Riyal
|5,0023
|5,0274
|% -0,00
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|3,58
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|3,99
|
|Cumhuriyet
|7.685
|7.801
|24,00
|
|Tam
|7.719
|7.775
|-13,00
|
|Yarım
|3.771
|3.804
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.886
|1.902
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,54
|13,56
|0,08
|
|B. Petrol
|82,58
|82,58
|1,59
|
Seans Raporu
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